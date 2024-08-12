Просмотр TikTok в течение 8 минут может иметь "немедленные негативные последствия": исследование

Постоянное использование TikTok для похудения может оказаться весьма вредным для психического здоровья.

Согласно исследованию Университета Чарльза Стерта в Австралии, много времени, проведенного на платформе социальных сетей, особенно по поводу просмотру контента, направленного на пропаганду анорексии, может помешать самооценке молодой женщины и повысить риск расстройств пищевого поведения.

"Наше исследование показало, что менее 10-минутное влияние скрытого и явного проанорексического контента в TikTok имеет немедленные негативные последствия для состояния образа тела и интернализации идеалов внешности", — говорят исследователи о своих выводах, опубликованных в журнале PLOS ONE.

"Психологический ущерб может быть причинен молодым пользователям TikTok, даже если они не ищут откровенно проанорексический контент и пользуются TikTok непродолжительное время", — добавили они.

Приложение может похвастаться более чем миллиардом ежемесячных активных пользователей по всему миру. Исследователи искали первокурсниц австралийских университетов – большинство из них не заполнили первоначальную анкету. 273 женщины в возрасте от 18 до 28 лет в результате удовлетворили требования к участию в исследовании. Их опрашивали об использовании TikTok, образе тела и отношении к стандартам красоты, а исследователи искали симптомы расстройства питания и рассчитывали риск развития орторексии – нездоровой одержимости "чистой" или "здоровой" пищей.

Затем половина участниц просмотрела семь-восемь минут видеороликов с TikTok о расстройствах питания, в частности о молодых женщинах, которые морили себя голодом и давали советы по похудению, например, ели лед и жевательную резинку, чтобы утолить голод, или пропагандировали тренировки или соковые коктейли, демонстрируя при этом свои подтянутые талии. Другие участники просматривали нейтральный контент, связанный с природой, кулинарией, животными или комедией.

Обе группы сообщили о понижении удовлетворенности своим телом после просмотра видео. Те, кто просматривал проанорексический контент, чувствовали себя особенно хуже, усваивая убеждение, что важно быть худой.

Женщины, которые использовали TikTok более двух часов в день, сообщали о более неупорядоченном пищевом поведении, но это не было значимой закономерностью, отмечают исследователи.

Для борьбы с этой проблемой авторы исследования рекомендуют более "строгий контроль и регулирование" относительно контента TikTok, пропагандирующего анорексию, расстройства питания и связанного с телом.

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"Сейчас принимаются меры по удалению опасного контента, в частности блокировка поисковых запросов, таких как "#анорексия", однако существуют разные способы, которыми пользователи обходят этот контроль, и необходимо дальнейшее регулирование", — пишут исследователи.

Данные для этого исследования были собраны в середине 2021 года почти за три года до того, как в апреле TikTok обновил правила сообщества, чтобы бороться с вредным контентом о похудении. Платформа не позволяет "демонстрировать или пропагандировать неупорядоченное питание и опасное поведение для похудения".

Представитель TikTok сообщил The Post, что компания работает над тем, чтобы обеспечить пользователям разнообразный и безопасный опыт просмотра, поскольку то, что вызывает раздражение у одного человека, может быть абсолютно нормальным для другого.

Тем временем, в апреле Джо Байден подписал закон, дающий китайскому владельцу TikTok, компании ByteDance, время до 19 января 2025 года, чтобы продать приложение или столкнуться с полным запретом из-за опасений безопасности данных. TikTok и ByteDance подали свое дело в федеральный суд, устные дебаты запланированы на следующий месяц.

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