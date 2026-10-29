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- Наука и IT
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Простая математическая головоломка ставит в тупик тысячи людей: испытайте себя
На первый взгляд легкая математическая задача заставила многих поломать голову. Проверьте, сможете ли вы решить эту коварную математическую задачу.
Головоломки развивают логическое мышление, навыки решения проблем и концентрацию, одновременно тренируя мозг в игровой форме. Эта математическая задача может показаться простой на первый взгляд, однако даже небольшая халатность может легко привести к неправильному результату.
Об этом пишет Blikk .
Следует тщательно продумать каждый шаг, прежде чем придумать решение. Математическая задача не так уж сложна, но нужно запомнить основной порядок действий, чтобы правильно ее решить. Следует взять то, что вы изучили в школе, и тщательно обдумать задачу.
Правильное решение
Задача сначала кажется простой, но чтобы получить правильный результат, важно соблюдать порядок операций:
10 − 4 : 2 + 3 × 1
Умножение и деление следует выполнить первыми, поскольку они предшествуют добавлению и вычитанию. Умножение и деление – это операции одинакового ранга.
Сначала вычисляем деление:
4 : 2 = 2
Затем вычисляем умножение:
3×1 = 3
Следовательно, задача упрощается к следующему:
10 − 2 + 3
Теперь нам нужно только выполнить сложение и вычитание, работая слева направо:
10 − 2 = 8
8+3=11
Итак, верный результат: 11.
Кроме того, уравнение имеет вид 6×6 — 6÷6 также сбивает с толку пользователей Сети. Решая задачу, они дают совершенно разные ответы. В этом случае нет скобок или степеней, поэтому начинать нужно с умножения: 6×6=36.
Далее для вычисления нужно выполнить деление, то есть 6 ÷ 6 = 1. Наконец нужно выполнить вычитание, то есть 36 – 1. Это подводит вас к ответу 35.