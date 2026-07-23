Просыпаетесь раньше будильника: ученые раскрыли, что это на самом деле означает

Будильник / © Pexels

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Умение просыпаться в нужное время без будильника — это не уникальный талант, а результат четкого ежедневного распорядка и слаженной работы биологических часов.

Об этом пишет Egészségkalauz.hu.

Пятилетнее исследование среди 362 студентов показало: регулярно просыпаться в нужное время без будильника удается только единицам. Лучше всего это получается у тех, кто всегда ложится спать в одно и то же время и достаточно высыпается.

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Исследователи отмечают, что организм начинает готовиться к пробуждению за несколько часов до открытия глаз. В этот период в крови постепенно растет уровень кортизола (гормона бодрствования), снижается выработка мелатонина, повышается температура тела и активизируются соответствующие участки головного мозга.

«Успех природного пробуждения зависит от предсказуемости ритма. Если вы ложитесь спать и просыпаетесь в то же время, циркадные ритмы самостоятельно готовят тело к подъему еще до сигнала будильника», — отмечают эксперты.

Анализ данных тысяч испытуемых также показал связь между утренним подъемом и чертами характера. Люди, легко встающие на рассвете, чаще демонстрируют высокий уровень добросовестности, самоорганизации и настойчивости. Впрочем, ученые предостерегают: преждевременное пробуждение не всегда положительный симптом. Оно также может являться следствием чрезмерного стресса и повышенной тревожности.

В то же время резкое прерывание сна громким будильником среди глубокой фазы вызывает состояние инерции сна — длительную вялость и раздражительность, а также спровоцированный адреналином стресс. Эксперты предостерегают и от использования функции «повторного сигнала»: несколько дополнительных минут дремы запускают новый цикл сна, который снова прерывается, что усиливает чувство усталости.

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Чтобы улучшить качество сна и наладить биологические часы, специалисты рекомендуют придерживаться стабильного графика и ложиться и просыпаться в одно и то же время как по будням, так и по выходным. Также важно обеспечивать достаточную продолжительность отдыха, которая для взрослого человека составляет 7-9 часов в сутки, и каждое утро находиться на естественном солнечном свете в течение 20-30 минут для регуляции выработки мелатонина.

Сомнологи подчеркивают, что ключевым показателем здоровья является не отказ от будильника, а чувство бодрости в течение дня. Если же человек регулярно испытывает истощение, испытывает трудности с концентрацией или просыпается слишком рано и не может заснуть, это является поводом обратиться к врачу, поскольку причиной расстройств сна могут быть хронический стресс, гормональные сбои или апноэ.

Напомним, улучшить качество сна может простое правило 10-3-2-1-0. Оно помогает привести в порядок вечерние привычки и поддержать естественный циркадный ритм организма.

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