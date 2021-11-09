Провели на орбите 199 дней: космонавты из экипажа "Crew Dragon 2" успешно вернулись на Землю

Возвращаться домой им пришлось в экстремальных условиях.
Космонавты из экипажа "Crew Dragon 2" успешно вернулись на Землю.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.
Капсула с четырьмя астронавтами приводилась в Мексиканском заливе у берегов американского штата Флорида. Два американца, француз и японец провели на орбите 199 дней — за это время в космосе они провели ряд научных исследований и экспериментов.
Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts являются удачными для дома после шести месяцев в месте. pic.twitter.com/W9ziABkq0k— NASA (@NASA) November 9, 2021
А вот возвращаться домой им пришлось в экстремальных условиях — в пассажирской капсуле сломался туалет, поэтому на пути к Земле астронавтам посоветовали пользоваться подгузниками. Неисправность в капсуле была замечена еще в сентябре — во время миссии первого полностью гражданского экипажа "Вдохновение-4". Но починить туалет не успели. Теперь же, перед тем как доставить на МКС новый экипаж, ракету будет ждать ремонт.