Провели на орбите 199 дней: космонавты из экипажа "Crew Dragon 2" успешно вернулись на Землю

Возвращаться домой им пришлось в экстремальных условиях.

Космонавты из экипажа "Crew Dragon 2" успешно вернулись на Землю.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.

Капсула с четырьмя астронавтами приводилась в Мексиканском заливе у берегов американского штата Флорида. Два американца, француз и японец провели на орбите 199 дней — за это время в космосе они провели ряд научных исследований и экспериментов.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts являются удачными для дома после шести месяцев в месте. pic.twitter.com/W9ziABkq0k — NASA (@NASA) November 9, 2021

А вот возвращаться домой им пришлось в экстремальных условиях — в пассажирской капсуле сломался туалет, поэтому на пути к Земле астронавтам посоветовали пользоваться подгузниками. Неисправность в капсуле была замечена еще в сентябре — во время миссии первого полностью гражданского экипажа "Вдохновение-4". Но починить туалет не успели. Теперь же, перед тем как доставить на МКС новый экипаж, ракету будет ждать ремонт.

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