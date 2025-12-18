Прожила 507 лет до встречи с людьми: исследователи «случайно» убили старейшее животное в мире

Самое старое известное животное в мире убили, чтобы определить его возраст

Это могла быть счастливая история о невероятном долголетии , но она окончилась трагедией. Моллюск вида Arctica islandica , поднятый со дна океана у побережья Исландии, оказался самым старым неколониальным животным, когда-либо находившимся людьми.

О печальной судьбе рекордсмена по долголетию рассказывает IFLScience.

Свидетельница истории

Моллюска обнаружили в 2006 году. Сначала ученые, подсчитав годовые кольца на раковине (похожий принцип, как и с деревьями или рогами у коров), решили, что ему 405 лет. Однако позже радиоуглеродный анализ показал еще более впечатляющую цифру – 507 лет .

Это означает, что животное родилось около 1499 года . Поэтому моллюска назвали Мин — в честь правившей в то время китайской династии.

"Мин дожил до 507 лет, пережив Реформацию, Просвещение и все сезоны сериала "Сайнфелд" [ 9 сезонов, 180 эпизодов, выходил на экраны с 1989 по 1998 год - ред.]", - иронизируют авторы статьи.

«Убийство» ради науки

К сожалению, Мин не пережил знакомство с человечеством. Животное погибло в 2006 году — вероятно, из-за того, что его заморозили сразу после поднятия со дна, прежде чем ученые осознали его уникальность.

«Короче говоря, мы нашли отдельное животное-долгожительницу и убили его в тот же день. Еще одна большая победа человечества», — говорится в материале.

В чем секрет долголетия моллюсков

Ученые объясняют, что этот вид моллюсков имеет очень медленный метаболизм и низкое потребление кислорода.

«За исключением окисления нуклеиновых кислот уровень повреждений A. islandica не меняется с возрастом, что свидетельствует об отличном клеточном обслуживании», — говорится в научной работе, посвященной этому виду.

Интересно, что этот вид моллюсков вылавливают в промышленных масштабах. Исследователи отмечают, что каждый, кто ел клем-чаудер (суп из моллюсков) в Новой Англии, вероятно, пробовал мясо особей, которым было несколько сотен лет.

Следует отметить, что на Земле существуют организмы, живущие еще дольше. К примеру, некоторые губки живут более 2000 лет, но они являются колониальными организмами. Мин же остается самым старым известным индивидуальным животным.

