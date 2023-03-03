Прячется на глубине от людей: у берегов Антарктиды заметили 10-метровую медузу (видео)

В Антарктиде подводным аппаратам удалось зафиксировать трех гигантских медуз-фантомов Stygiomedusa gigantea. Ученые подсчитали, что длина одной из них — не менее 10 метров.

Об этом пишет Live Science.

Гигантские медузы обычно плавают на глубине более тысячи метров, потому люди их не видят. Но в этот раз таких медуз заметили на глубине 80, 87 и 280 метров.

Исследователь Даниэль Мур считает, что медузы могут подниматься поближе к поверхности океана, чтобы избавиться от паразитов с помощью ультрафиолетового излучения. По другой версии, существ просто несет течение.

Гигантская фантомная медуза — один из самых глубоководных беспозвоночных хищников. Она обитает на глубине до 6500 метров и редко показывается людям. S. gigantea замечали в самых глубоких частях мирового океана, кроме Арктики. Ее сложно наблюдать. Питается планктоном и мелкой рыбой.

Впервые медуза Stygiomedusa gigantea была обнаружена в 1910 году, и с тех пор ее удалось увидеть только 126 раз. И это, несмотря на их большой размер и большой ареал. К примеру, специалисты по Океанариуму залива Монтерей за несколько тысяч погружений встречали представителей этого вида только девять раз.

Ранее стало известно, что в Танзании открыли новый вид лягушек-прыгунов. Они имеют необычную окраску, не умеют квакать и взаимодействуют с помощью прикосновений.

Читайте также: