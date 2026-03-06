Прятались 6 тысяч лет: ученые снова открыли два вида сумчатых

Карликовый длиннопалый опоссум (слева) и кольцехвостый планер (справа). Фото: Карлос Бокос, Арман Мухарманся / IFLScience (ред.)

Ученые подтвердили существование двух редких сумчатых, которых долгое время считали вымершими в течение последних 6000 лет. Животных — карликового длиннопалого опоссума (Dactylonax kambuayai) и кольцехвостого планера (Tous ayamaruensis) — нашли в труднодоступных тропических лесах полуострова Фогелькоп в Новой Гвинее.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ранее оба вида были известны только по ископаемым образцам. Опоссума впервые описали по останкам из Австралии времен плейстоцена, тогда как кольцехвостого планера знали по материалам из Новой Гвинеи периода позднего плейстоцена — раннего голоцена. Считалось, что они исчезли примерно шесть тысяч лет назад.

Карликовый длиннопалый опоссум имеет характерную полосу вдоль спины и необычно длинный четвертый палец — почти вдвое длиннее других. Именно им животное достает личинок насекомых из древесины. Последний раз об этом опоссуме сообщали около 600 лет назад на территории Западного Папуа.

Кольцехвостый планер стал первым новым родом сумчатых, описанным в Новой Гвинее с 1937 года. Обнаружить его удалось благодаря сочетанию различных источников: фотографий местных исследователей, фрагментов ископаемых останков, редкого образца, собранного еще в 1992 году, а также знаний местных общин.

Особую роль в повторном открытии сыграло сотрудничество с местными жителями. Представительница народа майбрат Рика Кораин отметила, что некоторые кланы тамбрау и майбрат называют планера «тусом» и считают его священным животным, связанным с духами предков.

Ученые отнесли оба вида к так называемым «таксонам Лазаря» — организмам, которые считались давно исчезнувшими, но были вновь найдены. По словам руководителя исследования, профессора Тима Фланнери, открытие даже одного такого вида является редким событием, а сразу двух — настоящим научным прорывом.

Исследователи предполагают, что появление этих сумчатых в Новой Гвинее связано с геологической историей региона. Полуостров Фогелькоп является древней частью австралийского континента, которая впоследствии стала частью острова.

В то же время ученые отмечают: статус сохранения обоих видов еще не определен. Поскольку их ареал, вероятно, ограничен, животные могут быть уязвимыми к вырубке лесов, преобразованию природных территорий и торговле дикими животными.

Исследователи призывают как можно быстрее провести дополнительные обследования и разработать меры для защиты этих уникальных сумчатых.

Исследователи призывают как можно быстрее провести дополнительные обследования и разработать меры для защиты этих уникальных сумчатых.