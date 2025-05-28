Ученые нашли связь между бактериями рта и психическим здоровьем у пар / © Pexels

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Новое исследование, проведенное иранскими учеными, открыло неожиданный аспект влияния на психическое здоровье в близких отношениях: депрессия и тревожные расстройства могут передаваться не только через общие эмоции или поведенческие связи, но и на биологическом уровне — через бактерии, которые передаются между партнерами при поцелуях и другом близком контакте.

Об этом пишет Earth.

Исследование, возглавляемое Резой Растманешем, изучало молодые пары, которые прожили в браке менее года. Учёные выбрали 268 пар, в которых один из партнёров имел симптомы умеренной депрессии, тревоги и значительных нарушений сна, тогда как другой в начале исследования был здоровым — без признаков психических или сонных расстройств. Через шесть месяцев совместной жизни здоровые партнёры начали демонстрировать изменения в настроении, уровнях тревожности и качестве сна, а также в составе микробиоты ротовой полости, которая становилась похожей на микробиоту партнёра с психическими проблемами.

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Это исследование использовало комплексные методы: оценку психического здоровья проводили с помощью стандартизированных опросников (Beck Depression Inventory-II, Beck Anxiety Inventory, Pittsburgh Sleep Quality Index) в валидированных персидских версиях. Для анализа физиологических изменений брали образцы слюны, чтобы измерить уровни кортизола — гормона стресса, а также брали мазки изо рта для исследования микробиоты с помощью секвенирования ДНК.

Оказалось, что у здоровых партнеров через полгода резко повышался уровень депрессии, тревоги и нарушений сна. Особенно уязвимыми оказались женщины — у них значительно возрастали показатели кортизола, который почти удваивался. Изменения в бактериальном составе рта касались таких групп бактерий, как Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae, которые ранее связывали с психическими заболеваниями.

Ежедневные прикосновения, поцелуи, совместное употребление пищи или просто близость приводят к обмену миллионами микроорганизмов. И хотя в большинстве случаев это не представляет угрозы, ученые предполагают, что этот обмен может существенно влиять на психологическое состояние партнеров.

Ученые также обратили внимание на взаимосвязь микробиоты с мозгом через так называемую ось «ротовая микробиота — мозг». Изменения в составе бактерий могут влиять на нервные пути, которые регулируют настроение и когнитивные функции. Например, повышенный уровень Fusobacteria и Spirochaetota коррелировал с тяжестью бессонницы.

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Особенно интересным было то, что у женщин выявлено большее количество бактерии Dialister (семейство Firmicutes), что свидетельствует о большей восприимчивости женщин к таким микробиологическим изменениям.

Ранее было известно, что пары могут «синхронизировать» не только эмоции, но и физиологические процессы: частоту сердцебиения, режим сна, уровни гормонов стресса. Это исследование добавляет еще один важный уровень — микробиологический, который может объяснять, почему эмоциональное состояние партнеров часто отражает друг друга.

Кроме того, авторы исследования указывают на возможность переосмысления терапии психических расстройств. Вместо лечения только одного человека, может быть целесообразно лечить обоих партнеров одновременно, учитывая, что микробиота и гормональный фон обоих могут влиять друг на друга.

Исследование также поддерживает идеи, что пробиотики могут положительно влиять на настроение и сон — это было подтверждено экспериментами на животных. Известно, что пересадка кишечной микробиоты от депрессивных мышей вызывала похожие поведенческие симптомы у здоровых.

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Кроме того, ученые отмечают, что оральная микробиота связана с другими экосистемами организма, в частности кишечником и глазами. Например, синдром сухого глаза часто сопровождается депрессией и тревогой, что может свидетельствовать об общей микробиологической природе этих состояний.

Исследователи считают, что в будущем персонализированная медицина сможет включать скрининг микробиоты, а также совместную терапию партнеров, что позволит предотвращать развитие депрессии и тревоги.

В целом эта работа открывает новый взгляд на то, как любовь и близость влияют на здоровье, ведь пары не просто обмениваются чувствами, но и микроскопическими экосистемами, которые могут существенно влиять на их эмоциональное состояние.

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