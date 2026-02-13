"Психоделическое" чудо природы: ученые рассказали о дереве, изменяющем цвет коры

Цвет коры радужного эвкалипта постоянно меняется

Реклама

В тропических лесах растет уникальное дерево , похожее на произведение компьютерной графики или результат работы нейросети, но на самом деле является абсолютно реальным ботаническим феноменом. Это – радужный эвкалипт ( Eucalyptus deglupta ), быстрорастущий гигант, который в идеальных условиях может достигать высоты 80 метров.

Об этом пишет IFLScience.

Родиной этого «психоделического» дерева есть влажные леса Филиппин, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, хотя сейчас его можно встретить и в других теплых уголках мира, например, на Гавайях или во Флориде. Главная особенность растения – его ствол, который переливается оттенками золотисто-коричневого, ярко-желтого, неонового зеленого, красного и даже фиолетового цвета.

Реклама

Секрет цветной коры

В отличие от большинства деревьев, таких как дуб, кора которых постоянно грубеет и нарастает слоями, эвкалипт постоянно обновляется. Его кора отслаивается тонкими полосками и обнажает нижний прозрачный слой, под которым виден зеленый пигмент — хлорофилл. Именно этот процесс «линьки» запускает удивительную игру цветов.

Когда «свежая» кора контактирует с воздухом, она начинает насыщаться танинами – природными соединениями, защищающими дерево от грибков. По мере созревания этих танин цвет меняется: сначала на синий и фиолетовый, затем на красный и золотой, пока не вернется к коричневому, чтобы цикл начался снова.

«Хотя живое дерево является чудом цвета, его древесина ценится по более утилитарным причинам. Этот вид широко заготавливается для ценной древесины, которая используется для мебели, пола и строительства. Его также вырубают на целлюлозу для изготовления бумаги, которая на самом деле бела», — отмечает издание.

Красота под угрозой

К сожалению, именно ценное дерево сделало этот вид мишенью для чрезмерной вырубки. После обработки древесина теряет свой «радужный» эффект, но это не останавливает промышленников.

Реклама

Согласно Красному списку МСОП, радужный эвкалипт пока находится под угрозой исчезновения. Единственная надежда на спасение вида – его невероятная красота. Дерево все чаще высаживают в декоративных садах и парках по всему миру, что дает шанс сохранить популяцию под присмотром людей.

Напомним, в тропических лесах Амазонии зафиксировали гигантское дерево высотой более 88 метров . Оно почти вдвое выше предыдущего рекордсмена.