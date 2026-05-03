Психологи назвали позу, которая может выдать психопата: неожиданное открытие
Можно ли распознать психопата по языку тела? Ученые утверждают, что некоторые позы могут сигнализировать об опасных чертах характера.
Знали ли вы, что существуют позы тела, которые могут выдать психопата? Почетный профессор психологии и нейробиологии в Университете Массачусетса в Амхерсте, Сьюзен Краусс Уитборн, рассказала, какая поза человека свидетельствует, что у него могут быть серьезные психические расстройства.
Об этом пишет Daily Mail.
Какая поза выдает в человеке психопата: объяснение психолога
Людей с психическими расстройствами, которые могут быть опасны для других, обычно трудно распознать в толпе. Они ведут себя очень вежливо, умело пользуются харизмой и навыками манипуляции. Также психопаты обладают невероятной способностью имитировать эмоции.
Психолог Сьюзен Краусс Уитборн рассказала, что одна едва заметная привычка может раскрыть психопата перед вами. Суть состоит в том, как человек сидит или стоит.
Исследования показывают, что люди, использующие широкие, открытые позы, более подвержены эксплуатации других людей. Широкие позиции тела также связаны с более частыми случаями манипуляций, психопатии, тяги к состязаниям, веры в социальную иерархию.
Уитборн ссылается на исследование, проведенное Университетом Макхилла в Канаде, в котором определили, что есть связь между определенными позами и чертами личности, связанными с психопатическими наклонностями.
К позам, которые могут выдать психопата, относятся следующие:
приподнятые кулаки;
отклонение туловища назад;
изгиб поясницы;
«лордотическая» поза (чрезмерный изгиб позвоночника вперед в поясничном отделе).
«Одним из главных сигналов, которые могут намекнуть на чье-то намерение командовать вами, является открытая, выпрямленная и расправленная осанка», — говорит психолог.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 600 молодых людей. Их просили принять определенные позы, затем анализировали фото. Люди, занимавшие более вертикальные позиции, были склонны к психопатии.
Ученые предполагают, что люди, которые продемонстрировали более доминантные позы, могут быть мотивированы сильным желанием не казаться слабыми или покоряющимися.
Психопатами называют людей с антисоциальными, манипулятивными и черствыми чертами характера, например бесстрашием, поверхностным обаянием или отсутствием эмпатии.
Как распознать психопатические наклонности у человека: он не любит животных
Сербские ученые из Белградского университета научно подтвердили связь между жестокостью к животным и чертами «Темной триады» — психопатией, макиавеллизмом и нарциссизмом. Исследования показали, что люди с высоким уровнем психопатии и садизма склонны к «видизму» — убеждению, что люди морально выше других видов.
Такие люди чаще унижают животных, игнорируют их страдания и оправдывают эксплуатацию ради собственной выгоды или удовлетворения.
Эксперименты с участием сотен добровольцев обнаружили, что антисоциальное поведение напрямую коррелирует с верой в жесткую социальную иерархию, где животные не имеют ценности. В свою очередь, развитая эмпатия является главным фактором гуманного отношения ко всему живому.
Специалисты отмечают, что агрессия в отношении животных является важным клиническим маркером. Она часто предшествует домашнему насилию или совершению убийств, поэтому выявление таких тенденций у детей и взрослых является критическим для оценки их потенциальной опасности для общества.