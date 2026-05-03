Психологи назвали позу, которая может выдать психопата: неожиданное открытие

Какие позы могут выдать психопата / © Freepik

Знали ли вы, что существуют позы тела, которые могут выдать психопата? Почетный профессор психологии и нейробиологии в Университете Массачусетса в Амхерсте, Сьюзен Краусс Уитборн, рассказала, какая поза человека свидетельствует, что у него могут быть серьезные психические расстройства.

Какая поза выдает в человеке психопата: объяснение психолога

Людей с психическими расстройствами, которые могут быть опасны для других, обычно трудно распознать в толпе. Они ведут себя очень вежливо, умело пользуются харизмой и навыками манипуляции. Также психопаты обладают невероятной способностью имитировать эмоции.

Психолог Сьюзен Краусс Уитборн рассказала, что одна едва заметная привычка может раскрыть психопата перед вами. Суть состоит в том, как человек сидит или стоит.

Исследования показывают, что люди, использующие широкие, открытые позы, более подвержены эксплуатации других людей. Широкие позиции тела также связаны с более частыми случаями манипуляций, психопатии, тяги к состязаниям, веры в социальную иерархию.

Уитборн ссылается на исследование, проведенное Университетом Макхилла в Канаде, в котором определили, что есть связь между определенными позами и чертами личности, связанными с психопатическими наклонностями.

К позам, которые могут выдать психопата, относятся следующие:

приподнятые кулаки;

отклонение туловища назад;

изгиб поясницы;

«лордотическая» поза (чрезмерный изгиб позвоночника вперед в поясничном отделе).

«Одним из главных сигналов, которые могут намекнуть на чье-то намерение командовать вами, является открытая, выпрямленная и расправленная осанка», — говорит психолог.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие более 600 молодых людей. Их просили принять определенные позы, затем анализировали фото. Люди, занимавшие более вертикальные позиции, были склонны к психопатии.

Ученые предполагают, что люди, которые продемонстрировали более доминантные позы, могут быть мотивированы сильным желанием не казаться слабыми или покоряющимися.

Психопатами называют людей с антисоциальными, манипулятивными и черствыми чертами характера, например бесстрашием, поверхностным обаянием или отсутствием эмпатии.

Как распознать психопатические наклонности у человека: он не любит животных

Сербские ученые из Белградского университета научно подтвердили связь между жестокостью к животным и чертами «Темной триады» — психопатией, макиавеллизмом и нарциссизмом. Исследования показали, что люди с высоким уровнем психопатии и садизма склонны к «видизму» — убеждению, что люди морально выше других видов.

Такие люди чаще унижают животных, игнорируют их страдания и оправдывают эксплуатацию ради собственной выгоды или удовлетворения.

Эксперименты с участием сотен добровольцев обнаружили, что антисоциальное поведение напрямую коррелирует с верой в жесткую социальную иерархию, где животные не имеют ценности. В свою очередь, развитая эмпатия является главным фактором гуманного отношения ко всему живому.

Специалисты отмечают, что агрессия в отношении животных является важным клиническим маркером. Она часто предшествует домашнему насилию или совершению убийств, поэтому выявление таких тенденций у детей и взрослых является критическим для оценки их потенциальной опасности для общества.

