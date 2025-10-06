Птица-монстр: ученые выяснили, какой размер имел самый большой орел в истории

Орел Хааста / © Фото из открытых источников

Орел Хааста появился в Новой Зеландии примерно между 700 000 и 1,8 миллиона лет назад. Эта вымершая птица имела размах крыльев до 3 метров (9,8 футов) и весила до 17,8 кг у самок, что делает его самым большим видом орла в истории. Для сравнения, современный орлан Стеллера, самый большой из ныне живых орлов, весит от 5 до 9 кг.

Об этом пишет IFL Science.

От крючковатого клюва до когтей размером с тигровую лапу, орел Хааста был грозным хищником, способным атаковать даже гигантских птиц.

Основной добычей орла Хааста были моа – нелетающие птицы, достигавшие веса до 249 кг у самок гигантских моа с Южного острова. Исследование 2021 года показало, что орел использовал комбинацию тактик современных орлов и грифов: сначала сбивал моа массивными когтями, нанося серьезные травмы, а затем добивал жертву ударом клюва.

Сравнение когтя орла Хааста и когтя маленького орла. / © Фото из открытых источников

Эта стратегия позволяла ему справляться с гигантской добычей, которая была в 14 раз тяжелее его самого.

Орел Хааста мог быть небезопасен не только для моа. По преданию маори, легендарная птица поуакай, связываемая с орлом Хааста, “хватала и забирала мужчин, женщин и детей как еду для себя и своих детенышей”. Об этом писал миссионер Джеймс Вест Стек в книге "Маори Южного острова: очерк их истории и легендарных преданий". Хотя научных доказательств нападений на людей нет, размеры и сила орла делают подобные истории правдоподобными.

Орел Хааста вымер примерно 500-600 лет назад, одновременно с исчезновением моа, которых истребили люди после заселения Новой Зеландии. Потеря основного источника пищи стала роковой для этого гигантского хищника.

Сегодня ведутся дискуссии о возможном возвращении моа через генетические технологии, но возрождение орла Хааста вызывает сомнения из-за его опасной природы.

