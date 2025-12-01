Птицы, которые превосходят детей в логике: открытие 2025 года ошеломило даже самих ученых

Птицы / © Pixabay

Мир орнитологии снова всколыхнули открытия 2025 года так как ряд видов птиц оказался намного умнее, чем ожидалось.

Об этом пишет kokl

Ученые отмечают, что оценить интеллект пернатых только по размеру мозга уже невозможно — ключевую роль играет плотность нейронов и сложность поведенческих стратегий. Именно эти параметры позволили определить новую группу «когнитивных лидеров», в которую вошли вороны, серые попугаи, кеа, сойки и галки.

По результатам международных экспериментов, обнародованных в ведущих научных изданиях, вороновые продемонстрировали способность не просто решать задачи, но и планировать будущие действия. Некоторые особи вели себя как стратеги: анализировали ситуацию, откладывали решение и даже оценивали риски. Исследователи отмечают, что поведение этих птиц напоминает детские методы прохождения логических тестов — они подбирают инструменты, сравнивают варианты и учатся на собственных ошибках.

Не менее впечатляющими стали результаты исследований попугаев. Африканские серые попугаи, известные своей способностью к имитации, в новых тестах продемонстрировали понимание контекста и эмоциональных оттенков. Специалисты зафиксировали, как отдельные особи комбинируют слова в содержательные фразы, а во время групповых заданий — кооперируются и распределяют роли. Это приблизило их к уровню начальных форм коммуникации, характерных для приматов.

Настоящей сенсацией стали новые наблюдения за попугаями кеа. Их склонность к экспериментам и постоянное стремление взаимодействовать с предметами делают их «инженерами» среди пернатых. В естественных условиях они открывают замки, манипулируют рычагами и создают простые инструменты. Ученые убеждены: кеа — один из ключевых видов для понимания эволюции сложного мыслительного поведения у птиц.

Сойки и галки в свою очередь показали высокий уровень социального интеллекта. Сойки способны скрывать запасы в сотнях мест и безошибочно находить их через длительное время. Галкам присуще совместное обучение и «коммунальные» решения — молодые особи перенимают модели поведения у старших, формируя целые микрокультуры внутри стаи.

Параллельно ученые сосредоточили внимание на эволюционных причинах такого интеллектуального скачка. Генетические исследования подтверждают родство определенных мозговых структур птиц и приматов. Это свидетельствует, что сложный интеллект возникал независимо, в разные эпохи, но по схожим адаптационным механизмам. Именно поэтому вороны, попугаи и другие виды демонстрируют способности, которые еще недавно считались сугубо «человеческими»: понимание причинно-следственных связей, эмоциональную гибкость и даже элементы самосознания.

Сравнительная таблица: когнитивные возможности ведущих видов

Чтобы лучше увидеть, в чем именно отличаются птичьи «интеллектуальные профили», приведем обобщенные данные из исследований 2025 года.

Птица Относительный размер мозга Основные способности Характерное поведение Ворона Высокий (около 2% массы тела) Стратегическое мышление, память, работа с инструментами Использует авто как «орехокол» Серый попугай Средний Речь, понимание абстракций Составляет осмысленные фразы Кеа Высокий Изобретательность, социальные навыки Легко преодолевает механические задачи Сойка Средний Чрезвычайная память, хитрость Делает тысячи тайников с кормом Галка Средняя Совместное обучение, координация Охотится группами, подавая сигналы

Данные, полученные из статей в Nature и Animal Cognition, демонстрируют, насколько по-разному эволюция распределила умственные «таланты» среди пернатых, создав впечатляющее многообразие поведенческих стратегий.

Влияние человека: новые риски и способы взаимодействия

Несмотря на свою гибкость, даже самые умные птицы испытывают на себе давление цивилизации. Урбанизация дает воронам новые ниши для проживания, но одновременно приносит токсичные отходы и мусор, сокращающие их популяции. Попугаи, в частности серые, часто становятся жертвами нелегальной торговли: высокие когнитивные способности делают их популярными, но жизнь в клетке ограничивает развитие их природного потенциала.

В мире появляются и положительные примеры сотрудничества. В 2025 году несколько городов внедрили программы, в которых вороны помогают очищать улицы, обменивая мелкий мусор на угощение. Такие инициативы доказывают, что взаимодействие между людьми и птицами может быть взаимовыгодным — стоит только правильно его организовать.

