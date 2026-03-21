Пушистый малыш размером с индюка: ученые обнаружили нового динозавра

Новый вид Doolysaurus huhmini. Фото: techexplorist.com

Ученые обнаружили останки небольшого динозавра, жившего более 90 млн лет назад. Это первая подобная находка в Южной Корее за 15 лет.

Об этом пишет Tech Explorist.

Ученые из Техасского университета в Остине и Корейского центра исследования динозавров назвали новый вид Doolysaurus huhmini.

По оценкам ученых, этот экземпляр принадлежал к детенышам и имел возраст около двух лет. Его небольшой размер — не больше индюка, а пушистый вид делали динозавра милым и похожим на ягненка. Взрослые особи могли вырастать вдвое большими и тоже были покрыты пухом.

Дулизавр жил между 113 и 94 миллионами лет назад и принадлежал к тесцелозавридам — небольшим двуногим динозаврам. В его окаменелости обнаружили гастролиты, или желудочные камни, которые животное глотало для улучшения пищеварения. Это свидетельствует о том, что у динозавра был смешанный рацион из растений, насекомых и мелких животных.

Гнезда, яйца, кости динозавров в Корее встречаются очень редко. Дулизавр — первая за последние 15 лет идентификация нового вида динозавров в этом регионе.

