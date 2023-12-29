Пуск японской ракеты-носителя закончился катастрофой (видео)

Новейшая ракета-носитель японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием H3 взорвалась во время первого полета в космос в марте этого года. Теперь второй запуск в космос состоится 14 февраля 2024 года из космодрома Танегасима в Японии.

Об этом пишет Space.

Ни JAXA, ни Mitsubishi Heavy Industries не раскрыли подробностей того, что стало причиной крушения, хотя было проведено тщательное расследование инцидента.

Однако в JAXA приняли решение осуществить второй запуск ракеты-носителя H3, который состоится 14 февраля 2024 года. На борту ракеты будет размещен летний демонстрационный модуль под названием Vehicle Evaluation Payload-4 и два спутника – CE-SAT-IE и TIRSAT.

Высота ракеты H3 может варьироваться от 57 до 63 метров в зависимости от конфигурации. Эта ракета может доставить более 4 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, а 6,5 тонн полезной нагрузки — на геостационарную переходную орбиту.

Напомним, Индия запустила космический аппарат на южный полюс Луны.

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