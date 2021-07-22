Пустая трата денег: почему тесты на антитела к коронавирусу не нужно делать

Пустая трата денег: почему тесты на антитела к коронавирусу не нужно делать

Тесты на антитела, которые популярны среди украинский, оказались напрасными.

Тест на наличие антител к коронавирусу не нужно делать, так как их результаты ненадежны и неинформативные насчет уровня иммунной защиты человека к COVID-19.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на экспертов.

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Так, молекулярный биолог Константин Андреев, сотрудник Медицинского института Северо-Западного университета США отмечает, что наличие антител — это только половина картины в защите организма от коронавируса. Ведь еще есть клеточный иммунный ответ, который не определяет тест на антитела. И иммунный ответ сохраняется значительно дольше.

"У вас может быть низкий уровень антител, но хорошую защиту от вируса за счет клеточного иммунитета. А может быть и наоборот. Например, первый укол вакцины может спровоцировать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет будет слабым — и окрепнет, только когда в работу вступят другие защитные механизмы", — говорит эксперт.

Отмечается, что наибольшую опасность этих исследований является создание иллюзии защиты, в результате чего многие люди не соблюдают карантина, подвергая себя потенциальный риск инфицирования.

"Сегодня единственное, что вообще имеет смысл делать — с научной точки зрения, — это пойти и быстрее привиться от вируса", — высказался профессор Школы здравоохранения Гарвардского университета Виш Висванат.

В свою очередь Андреев отметил, что тесты на антитела важны для ученых, но не для обычных людей, ведь такой тест не поможет в диагностике COVID-19, лечении или профилактике вируса. А рекомендации по периодической проверке уровня антител он назвал вообще "чушью".

В качестве дополнительного аргумента против индивидуального тестирования в США называют и другие недостатки этого метода. Например, некоторые тесты могут выявить только антитела, которые остались после перенесенной инфекции, но не после прививки, что только вносит путаницу и повышает риск ложной интерпретации.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что перед вакцинацией от коронавируса тест для проверки антител к COVID-19 не делают. Ведь их наличие не является причиной для отказа от прививки.

Ранее, медицинская эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова заявила, что люди, переболевшие коронавирусом, рискуют повторно заразиться через шесть месяцев после перенесенной болезни. По мнению Булавиновой, проверять уровень антител не имеет смысла, поскольку пока точно неизвестно, как они влияют на коронавирус.

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