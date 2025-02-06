Пустыня сохранила свидетельства работорговли: в Израиле нашли захоронение 2500-летней давности

Артефакты, найденные в гробницах, позволяют предположить, что караваны, проходившие здесь, торговали ладаном, миррой и женщинами.

Израильское управление древностей сообщило, что археологи обнаружили уникальное захоронение в пустыне Негев, возраст которого оценивается в 2,5 тысячи лет. Это важное открытие пролило свет на то, как древние торговые пути связывали культуры Йемена, Финикии, Египта и других стран.

Об этом пишет Arkeonews.

Артефакты, найденные в гробницах, позволяют предположить, что караваны, проходившие здесь в то далекое время, торговали ладаном, миррой и, возможно, даже женщинами.

"Открытие уникально и указывает на широкомасштабный культурный обмен между южной и северной Аравией, Финикией, Египтом и южной Европой", – отметили археологи.

В двух гробницах, датируемых VII и V веками до н. э., было обнаружено множество артефактов, в том числе йеменские кремниевые наконечники для стрел со следами охры, медные и серебряные украшения, алебастровые инструменты для приготовления благовоний, разноцветные каменные бусины, редкие ракушки и амулет в форме египетского бога Беса.

Пытаясь разгадать тайну многочисленных захоронений в одном месте посреди пустыни, ученые выдвинули две гипотезы. По одной из них, это место находилось на пересечении торговых маршрутов, и долгое время использовалось для захоронения умерших в пути людей. По другой – это место массового захоронения людей, караван которых подвергся нападению.

Исследователи отметили, что гробницы расположены вдали от известных поселений и крепостей, что добавляет им таинственности. Однако они расположены на центральном перекрестке дорог, ведущих через пустыню Негев к Араве.

"Это одно из самых интересных мест, с которыми мы сталкивались. Разнообразие находок указывает, что Негев была не просто транзитным районом для международных путешествий, но и оживленным местом встречи торговцев и культур", – отметили археологи.

Наличие особых артефактов предполагает, что многие из похороненных здесь людей могли быть женщинами. По мнению ученых, это свидетельствует, что по здесь проходили караваны работорговцев.

Это предположение подтверждается историческими текстами минеев, торговцев из Йемена во второй половине первого тысячелетия до н. э. Манускрипты описывают покупку женщин из таких регионов, как Газа, Египет, Греция, Моав и Эдом. А обнаружение в одной из гробниц амулета бога Беса, который защищал женщин и детей, еще больше подтверждает эту теорию.

Напомним, во Франции археологи обнаружили древнее захоронение 13 галлов, похороненных сидя. По оценкам ученых, странным гробницам более 2200 лет.

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