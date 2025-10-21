Путешествие на обратную сторону Луны: китайцы привезли сенсационную находку (фото)

Луна / © Associated Press

Миссия Chang’e-6 Китайского космического управления привезла с обратной стороны Луны неожиданную находку: в лунной пыли обнаружили частицы чрезвычайно редкого метеорита типа CI-хондрит, 20% массы которого составляет вода. Это первое физическое свидетельство того, что такие хрупкие, насыщенные водой астероиды бомбардировали Луну на ранних этапах Солнечной системы.

Об этом сообщает Science alert со ссылкой на результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это первые подтвержденные обломки Ивунского карбонатного хондрита (CI chondrite), найденные на Луне. Открытие доказывает, что даже самые хрупкие, насыщенные водой астероиды могут оставлять микроскопические следы в лунном грунте.

CI-хондриты — самые влажные среди метеоритов: до 20% их массы составляет вода, связанная в минералах. Они мягкие, пористые и очень редкие — менее 1% всех найденных на Земле метеоритов относятся к этому типу. Из-за высокой скорости столкновений даже на Луне такие образцы не ожидали найти, ведь большинство вещества при ударах испаряется или расплавляется.

Команда под руководством Цзиньтуаня Вана и Чжимина Чена из Китайской академии наук проанализировала более 5000 частиц образцов Chang’e-6, собранных в кратере Аполлон в пределах бассейна Южный полюс — Эйткен. Ученые сосредоточились на минерале оливин, типичном для метеоритов и вулканических пород. Семь из исследованных фрагментов оказались химически идентичными оливину из CI-хондритов. Их структура — кристаллы в стекловидной массе — свидетельствует о быстром охлаждении после удара.

Фрагмент метеорита с оливином, собранный с противоположной стороны Луны

Анализ соотношения элементов и изотопов подтвердил: эти частицы не имеют ни лунного, ни земного происхождения, а происходят именно из CI-хондритного астероида, когда-то столкнувшегося с Луной. Это первое физическое свидетельство, что такие метеориты бомбардировали Луну в начале истории Солнечной системы.

Ученые считают, что условия на Луне способствуют сохранению подобных материалов — CI-хондриты могут составлять до 30% всех лунных метеоритов. Они также могли сыграть ключевую роль в снабжении водой ранней Земли и Луны.

«Учитывая редкость CI-хондритов в коллекции земных метеоритов, наша интегрированная методология для идентификации внеземных материалов в лунных и потенциально других образцах предлагает ценный инструмент для переоценки доли хондритов во внутренней Солнечной системе», — заключают исследователи.

Напомним, летом китайская миссия Chang’e-6 доставила на Землю образцы с обратной стороны Луны, совершив прорыв в понимании ее асимметрии. Исследователи Китайской академии наук обнаружили четыре ключевых факта: длительная вулканическая активность; флуктуационное магнитное поле; асимметричное распределение воды; истощение мантии. Эти открытия дают ключевую точку отсчета для изучения эволюции Луны.