Путешествие во времени: новый инструмент покажет, где вы выжили 320 млн лет назад

Новый инструмент показывает расположение любой точки земли в течение последних 320 млн лет

Реклама

Ученые запустили масштабное обновление онлайн-платформы, способной реконструировать движение тектонических плит на протяжении сотен миллионов лет. Благодаря этому инструменту каждый желающий может ввести свои координаты и увидеть, где именно располагался его земельный участок во время существования суперконтинента Пангея.

О запуске новой версии калькулятора палеоширот на базе утрехтского палеогеографического моделирования сообщает ScienceAlert.

Трехмерное понимание биоразнообразия

Обновленная система позволяет оценивать археологические находки не только во времени, но и в географическом пространстве. К примеру, найденные в Нидерландах окаменелости в возрасте 245 миллионов лет свидетельствуют о том, что тогдашняя флора и фауна существовала в условиях, похожих на современный климат Персидского залива. Палеонтологиня из Утрехтского университета Эмилия Яроховская объясняет, что с новой моделью понимание биоразнообразия переходит из одномерного измерения в трехмерное, «охватывая также пространство».

Реклама

Благодаря этой технологии, исследователи могут проследить, как массовые вымирания и резкие изменения климата влияли на миграцию или исчезновение целых видов животных. Платформа уже содержит глобальную модель истории Земли, учитывающую не только дрейф континентов, но и смещение магнитных полюсов. По словам Яроховской, такой детальный подход позволяет извлечь чрезвычайно важные уроки «для устойчивости биоразнообразия в настоящем».

Возможности для пользователей и планы учёных

Новая веб-платформа получила более удобный интерфейс для обычных пользователей и расширенный функционал для профессиональных ученых. Теперь система позволяет экспортировать массивы данных, строить графики и даже загружать свои координаты для массового вычисления палеоширот. Чтобы продемонстрировать эти возможности, разработчики успешно реконструировали градиент биоразнообразия позднего юрского периода на основе 34 тысяч морских окаменелостей.

В настоящее время команда исследователей активно работает над дальнейшим расширением временных границ своей уникальной математической модели. В будущем они планируют углубиться в историю планеты еще сильнее, чтобы охватить кембрийский взрыв 550 миллионов лет назад. Тем временем инструмент остается в открытом доступе, позволяя любому проследить многовековое путешествие собственного подворья.

Напомним, ученые создали самую большую 3D-карту известной Вселенной , которая охватывает 47 миллионов галактик и квазаров и помогает исследовать темную энергию. Проект базируется на телескопе Майолл в Аризоне и в течение пяти лет собирал данные о миллионах космических объектов.

Реклама

Новости партнеров