Путешествие во времени – уже реальность: ученые доказали, что люди могут попасть в будущее

Исследования показывают, что астронавты и спутники на самом деле путешествуют во времени, хотя и на доли секунды / © pixabay.com

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В фильмах типа "Терминатор" или "Назад в будущее" главные герои прыгают в прошлое или будущее с помощью специальных машин. Но в реальном мире все работает по-другому.

Об этом пишет Mail.Online.

По данным NASA, путешествие во времени — это движение быстрее одной секунды в секунду. Это явление объясняется общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, согласно которой скорость влияет на течение времени.

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Люди уже путешествовали во времени

Звучит фантастически, но путешественники уже существуют. На самом деле, это астронавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС).

Из-за высокой скорости движения их время замедляется в отношении тех, кто остается на Земле. Например, астронавт НАСА Скотт Келли провел в космосе 520 дней, в результате чего он состарился медленнее, чем его брат-близнец, остававшийся на Земле.

Даже GPS-спутники, двигающиеся на большой скорости, претерпевают временные изменения. Если бы не коррекция бортовых часов, их координаты были бы неточны.

Опыты, доказавшие изменение времени

В 1971 году физики Джозеф Хафеле и Ричард Китинг провели эксперимент, доказавший эффект замедления времени.

Они взяли два атомных часа и разместили их в самолетах, облетевших Землю. Один из них летел к востоку, а другой — к западу.

Результаты поразили: восточные часы потеряли 59 наносекунд, а западные — 237 наносекунд. Это подтвердило теорию Эйнштейна о том, что скорость влияет на течение времени.

Возможно ли путешествие в прошлое?

Путешествие в будущее – это научно доказанный факт. Но возвращение в прошлое остается теоретическим.

Физики считают, что для этого нужно искривить пространство-время, создав своеобразный тоннель, известный как червоточина. Однако пока никаких доказательств существования таких структур не найдено.

Хотя люди еще не изобрели машины времени, эксперименты доказывают, что движение на большой скорости позволяет замедлять время. И кто знает, может быть, в будущем мы научимся не только путешествовать вперед, но и заглядывать в прошлое.

Напомним, новое исследование ученых из Гетеборгского университета и Института Альфреда Вегенера указывает на потенциально опасные последствия таяния ледников в Арктике. В частности, речь идет об угрозе для Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции (AMOC) — ключевой системы течений, обеспечивающей мягкий климат в Европе и на восточном побережье США.