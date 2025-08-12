Путешествия во времени стали на шаг ближе: новое исследование с Австралии

Ученые / © Pixabay

Реклама

Путешествия по времени — больше не только фантастика из кино или книг. Австралийские исследователи утверждают, что математически доказали: перемещения в прошлое или будущее вполне реальны, а главное могут происходить без разрушения причинно-следственных связей и катастрофических парадоксов.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Работу, уже вызывавшую широкий резонанс в научном сообществе, опубликовали в журнале Classical and Quantum Gravity. Ее авторы — Жермен Тобар и Фабио Коста из Университета Квинсленда — исследовали так называемые «замкнутые времени подобные кривые» (ЗВК), теоретическую концепцию, которую в свое время сформулировал Альберт Эйнштейн.

Реклама

«Наши результаты показывают, что ЗИК совместимы не только с детерминизмом, но и с локальным „свободным выбором“ действий. События во времени могут иметь множество вариантов развития, но все равно не приводить к логическим противоречиям», — объясняет Жермен Тобар.

Ученые приводят пример: если кто-то решит вернуться в прошлое, чтобы предотвратить заражение так называемого «нулевого пациента» во время пандемии COVID-19, история все равно «перепишет» события так, чтобы болезнь появилась — но другим путем.

«Допустим, вы отменили заражение нулевого пациента. В таком случае им можете стать вы сами или же эта роль перейдет к другому человеку. Вселенная просто подстроится во избежание парадокса», — уточняет соавтор исследования Фабио Коста.

Исследователи отмечают: это совсем не означает, что прошлое можно кардинально переписать. Напротив, любые действия путешественника во времени будут «встроены» в историю так, чтобы результат оставался неизменным.

Реклама

«Это как эффект стрекозы, но в контролируемой форме. Вы можете менять детали, но ключевые события будут происходить вне зависимости от вашего вмешательства», — говорит Тобар.

Ученые добавляют: их работа изменяет сам подход к пониманию времени. Если в будущем человечество создаст технологии для перемещения в прошлое, можно будет экспериментировать без страха уничтожить мир или «взломать» ход истории.

«Мы еще далеко от практической реализации машины времени, но теперь мы знаем: математика не запрещает этого», — заключает Коста.

Напомним, психологи нашли механизм в мозге, отвечающий за разбиение опыта на отдельные воспоминания — это группа нейронов, которая называется голубым местом. Она сигнализирует о начале новых событий, помогая сохранять память, но хронический стресс может нарушать эту работу.

Реклама

Именно эта небольшая группа нейронов выполняет роль «кнопки сброса памяти». Она активируется в моменты важных изменений, когда одно событие заканчивается, а другое начинается.