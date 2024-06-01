Путин через Telegram "заливает" Европу фейковыми новостями — Еврокомиссия

В Еврокомиссии заявили, что Telegram стал серьезной проблемой.

Российский диктатор Путин и другие враждебные субъекты злоупотребляют отсутствием регулирования платформы Telegram, чтобы распространять через нее фейковые новости в восточных странах Европейского Союза.

Также читайте Запретят ли в Украине Telegram – что говорят в ГУР

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова, передает Bloomberg.

Йоурова отметила, что Telegram стал проблемой, поскольку российская платформа "особо активна в восточных странах-членах, где есть русскоязычное меньшинство".

Йоурова заявила, что представители платформы утверждают, что у них только 42 миллиона пользователей в ЕС, что ниже 45-миллионного порога, который позволяет тщательно проверить на предмет распространения вредных и незаконных материалов согласно новому Закону блока о цифровых услугах.

"Сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра, и если мы обнаружим, что это более 42 миллионов, нам придется подробно изучить, как работает Telegram", — сказала Йоурова.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики используют новый вид пропаганды.

Читайте также: