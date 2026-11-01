Рабочие случайно обнаружили гробницу, которую не открывали 1400 лет: что их ошеломило

Деревянные гробы короля Муреона и его королевы / © Wikimedia Commons

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В Южной Корее обычный ремонт дренажной системы привел к одному из важнейших археологических открытий страны. Рабочие случайно наткнулись на гробницу короля Мурена и его жены, которая оставалась неприкосновенной более 1400 лет. Внутри обнаружили тысячи драгоценных предметов, золотые украшения и каменные плиты с именами погребенных.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

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Открытие было сделано 5 июля 1971 года в городе Гонджу, Южная Корея.

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Как рабочие нашли древнюю гробницу

Строители прокладывали дренажный канал у королевского кладбища Сонсан-ри, когда наткнулись на необычное скопление речных камней. Впоследствии в грунте были обнаружены следы извести и кирпичная кладка.

Как вспоминают участники открытия, рабочие поначалу даже не подозревали, что раскапывают потолок древней гробницы.

Это оказалось захоронение короля Мурена, 25-го правителя корейского королевства Пекче, правившего от 501 до 523 года, и его супруги. В отличие от большинства королевских гробниц того периода его захоронения никогда не грабили.

Какие сокровища нашли внутри

Официальные раскопки начались 7 июля, однако сильный ливень заставил археологов прервать работу. На следующий день они открыли вход в погребальную камеру, запечатанную еще в VI веке.

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В проходе исследователи увидели каменную фигуру фантастического животного с рогом на лбу, похожему на кабана. Она должна была охранять погребение от злых духов.

За ней помещались остатки двух деревянных гробов и многочисленные драгоценности: золотые украшения корон, позолоченная обувь, меч, бронзовые зеркала и серебряные браслеты.

Важнейшей находкой стали две каменные плиты с именами короля и королевы, их возрастом и датами смерти и погребения. Благодаря этим надписям археологи смогли достоверно установить личности погребенных.

Интересно, что гробы изготовили из японской зонтичной сосны, которая естественно растет только в Японии. Это свидетельствует о тесных связях королевства Пекче с его соседями.

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Почему раскопки раскритиковали

Несмотря на уникальность находки, археологи допустили серьезные ошибки. Из-за спешки и большого интереса прессы все предметы из гробницы изъяли всего за 17 часов, не зафиксировав должным образом их расположение.

К тому же значительная часть фотографий, сделанных при раскопках, оказалась испорченной. Впоследствии участники экспедиции сами признавали, что из-за ненадлежащей организации работ была потеряна важная научная информация.

Первоначально исследователи сообщили о 2561 найденном предмете. Однако после десятилетий изучения и реставрации их количество выросло до 5232.

В 2015 году гробницу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня ее самые ценные находки хранятся в Национальном музее Гонджа.

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