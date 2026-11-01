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Рабочие случайно обнаружили гробницу, которую не открывали 1400 лет: что их ошеломило
Обычный ремонт дренажной системы обернулся одним из важнейших археологических открытий Южной Кореи.
В Южной Корее обычный ремонт дренажной системы привел к одному из важнейших археологических открытий страны. Рабочие случайно наткнулись на гробницу короля Мурена и его жены, которая оставалась неприкосновенной более 1400 лет. Внутри обнаружили тысячи драгоценных предметов, золотые украшения и каменные плиты с именами погребенных.
Об этом говорится в материале Daily Galaxy.
Открытие было сделано 5 июля 1971 года в городе Гонджу, Южная Корея.
Как рабочие нашли древнюю гробницу
Строители прокладывали дренажный канал у королевского кладбища Сонсан-ри, когда наткнулись на необычное скопление речных камней. Впоследствии в грунте были обнаружены следы извести и кирпичная кладка.
Как вспоминают участники открытия, рабочие поначалу даже не подозревали, что раскапывают потолок древней гробницы.
Это оказалось захоронение короля Мурена, 25-го правителя корейского королевства Пекче, правившего от 501 до 523 года, и его супруги. В отличие от большинства королевских гробниц того периода его захоронения никогда не грабили.
Какие сокровища нашли внутри
Официальные раскопки начались 7 июля, однако сильный ливень заставил археологов прервать работу. На следующий день они открыли вход в погребальную камеру, запечатанную еще в VI веке.
В проходе исследователи увидели каменную фигуру фантастического животного с рогом на лбу, похожему на кабана. Она должна была охранять погребение от злых духов.
За ней помещались остатки двух деревянных гробов и многочисленные драгоценности: золотые украшения корон, позолоченная обувь, меч, бронзовые зеркала и серебряные браслеты.
Важнейшей находкой стали две каменные плиты с именами короля и королевы, их возрастом и датами смерти и погребения. Благодаря этим надписям археологи смогли достоверно установить личности погребенных.
Интересно, что гробы изготовили из японской зонтичной сосны, которая естественно растет только в Японии. Это свидетельствует о тесных связях королевства Пекче с его соседями.
Почему раскопки раскритиковали
Несмотря на уникальность находки, археологи допустили серьезные ошибки. Из-за спешки и большого интереса прессы все предметы из гробницы изъяли всего за 17 часов, не зафиксировав должным образом их расположение.
К тому же значительная часть фотографий, сделанных при раскопках, оказалась испорченной. Впоследствии участники экспедиции сами признавали, что из-за ненадлежащей организации работ была потеряна важная научная информация.
Первоначально исследователи сообщили о 2561 найденном предмете. Однако после десятилетий изучения и реставрации их количество выросло до 5232.
В 2015 году гробницу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня ее самые ценные находки хранятся в Национальном музее Гонджа.