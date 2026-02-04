Работу с ИИ включили YouTube и дали зеркало: что из этого получилось

Робот учился правильно двигать губами перед зеркалом

Инженеры из Колумбийского университета разработали инновационную работу по имени EMO, которая способна воспроизводить сложные движения человеческих губ с наименьшими нюансами. Благодаря использованию искусственного интеллекта машина сама научилась синхронизировать свою мимику со звуками речи и даже пением без предварительно прописанных скриптов.

О технологическом прорыве в области гуманоидной робототехники рассказало научно-популярное издание IFLScience.

Как робот учился улыбаться

В отличие от традиционных роботов с жесткими челюстями, которые просто открываются и закрываются, EMO оснащен мягкими силиконовыми губами. Под искусственной кожей машины работают 26 моторов, обеспечивающих 10 степеней свободы и позволяющих воспроизводить тончайшие нюансы артикуляции.

Процесс обучения начался с того, что робот «рассматривал» себя в зеркале, экспериментируя с собственным выражением лица, как кривляющийся своему отражению ребенок. Впоследствии система проанализировала тысячи часов видео на YouTube с говорящими и поющими людьми, чтобы понять взаимосвязь между звуком и движением мышц лица.

Результат этой работы можно увидеть на видео, где робот демонстрирует свои навыки.

Преодоление эффекта жуткой долины

Ранее попытки создать человекоподобных роботов часто наталкивались на эффект «жутких долин», когда чрезмерное сходство с человеком вызывало у наблюдателей дискомфорт и страх. Искусственные лица выглядели неестественно из-за рассинхронизации мимики и отсутствия мелких деталей, что мешало установлению эмоционального контакта.

Разработчики уверены, что соединение этой технологии с большими языковыми моделями, такими как ChatGPT или Gemini, откроет новую эру во взаимодействии человека и машины. Чем больше робот будет общаться с людьми, тем точнее он будет воспроизводить эмоциональные жесты, становясь приятным и живым собеседником.

