Радиоактивная бомба замедленного действия скрывается в Атлантике: что известно
Более 200 000 баррелей с ядерными отходами лежат на дне Атлантики.
Более 200 000 баррелей с радиоактивными отходами лежат на дне Атлантического океана уже около полувека. Это следствие практики 1946–1990 годов, когда европейские страны, в том числе Франция и Великобритания, сбрасывали ядерные материалы, запечатанные в бетон и асфальт, в море.
Об этом пишет Daily Mail.
Сегодня эти баррели, расположенные на глубине более 4 километров, представляют потенциальную угрозу. По словам ученых, радиоактивные элементы могут попасть в морскую пищевую цепочку, а затем — в морепродукты, потребляемые человеком. Это повышает риски для здоровья, в частности, риск онкологических заболеваний.
Команда французских исследователей только что завершила первую из двух миссий, целью которой является изучение состояния этих затопленных отходов. С помощью сонара и подводного робота UlyX они составили карту морского дна в 650 км от побережья Франции и обнаружили 3355 баррелей. На снимках видно, что некоторые контейнеры остались целыми, в то время как другие повреждены коррозией или деформированы. Ученые также заметили, что из некоторых баррелей вытекает битум, которым они были запечатаны.
Вторая миссия намечена на следующий год. Ее посвятят измерению уровня радиации в воде, осадочных породах и морских организмах. Исследователи стремятся различить загрязнения от других источников радиации, таких как ядерные аварии или сбросы с электростанций.
Хотя большинство затопленных отходов низкоактивны, некоторые радионуклиды, например, уран-238, имеют период полураспада в миллиарды лет и могут представлять долгосрочную опасность. Эта научная экспедиция является важным шагом в оценке потенциального воздействия радиоактивных отходов на экосистему океана и здоровье людей.
