Радиоактивная бомба замедленного действия скрывается в Атлантике: что известно

Реклама

Более 200 000 баррелей с радиоактивными отходами лежат на дне Атлантического океана уже около полувека. Это следствие практики 1946–1990 годов, когда европейские страны, в том числе Франция и Великобритания, сбрасывали ядерные материалы, запечатанные в бетон и асфальт, в море.

Об этом пишет Daily Mail.

Сегодня эти баррели, расположенные на глубине более 4 километров, представляют потенциальную угрозу. По словам ученых, радиоактивные элементы могут попасть в морскую пищевую цепочку, а затем — в морепродукты, потребляемые человеком. Это повышает риски для здоровья, в частности, риск онкологических заболеваний.

Реклама

Команда французских исследователей только что завершила первую из двух миссий, целью которой является изучение состояния этих затопленных отходов. С помощью сонара и подводного робота UlyX они составили карту морского дна в 650 км от побережья Франции и обнаружили 3355 баррелей. На снимках видно, что некоторые контейнеры остались целыми, в то время как другие повреждены коррозией или деформированы. Ученые также заметили, что из некоторых баррелей вытекает битум, которым они были запечатаны.

Международная команда ученых ищет 200 000 токсических бочек, которые сбрасывали в Атлантический океан почти 50 лет назад. / © dailymail.co.uk

Вторая миссия намечена на следующий год. Ее посвятят измерению уровня радиации в воде, осадочных породах и морских организмах. Исследователи стремятся различить загрязнения от других источников радиации, таких как ядерные аварии или сбросы с электростанций.

Хотя большинство затопленных отходов низкоактивны, некоторые радионуклиды, например, уран-238, имеют период полураспада в миллиарды лет и могут представлять долгосрочную опасность. Эта научная экспедиция является важным шагом в оценке потенциального воздействия радиоактивных отходов на экосистему океана и здоровье людей.

Напомним, на пляже в английском Уитби мужчина, известный в TikTok под ником forgetfossils, нашел «капсулу времени из юрского периода». Лиам подумал, что это обычный камень, но обнаружил внутри него две прекрасно сохранившиеся окаменелости аммонитов. Это вымершие головоногие моллюски с закрученными панцирями, исчезнувшие с лица Земли около 66 миллионов лет назад.

Реклама

Из-за разрушения известного ледника 79°N в Гренландии ученые предупреждают о глобальных последствиях для человечества. Под толщей льда Гренландии образуется огромное подледниковое озеро. Именно оно может ускорять разрушение одного из наибольших ледников острова.