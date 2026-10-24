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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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Радиоактивные письма Эйнштейна и Марии Кюри раскрыли неожиданные подробности их отношений

Личные письма Альберта Эйнштейна и Марии Кюри раскрыли малоизвестные подробности их дружбы. Некоторые документы, десятилетиями хранившиеся в архивах, до сих пор содержат следы радиоактивности.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Альберт Эйнштейн и Мария Кюри. Фото: Wikimedia Commons

Альберт Эйнштейн и Мария Кюри. Фото: Wikimedia Commons

Письма Альберта Эйнштейна и Марии Кюри, десятилетиями хранившиеся в архивах, легли в основу новой книги. Личная переписка двух выдающихся учёных раскрыла подробности их многолетней дружбы, а исследование документов принесло неожиданное открытие — некоторые бумаги до сих пор содержат радиоактивные вещества.

Об этом сообщило издание Science et vie.

Польская писательница Ева Лабно-Фаленцкая обнаружила 25 писем и одну открытку, которые учёные отправляли друг другу в период с 1911 по 1932 год. Результаты её работы были представлены в середине октября 2026 года в немецком Ульме, где родился Эйнштейн.

О чем Эйнштейн и Кюри писали друг другу

Знакомство двух учёных состоялось осенью 1911 года в Брюсселе. Они встретились на международной конференции физиков, где Эйнштейна поразила строгость Кюри, а она обратила внимание на способности молодого коллеги.

Вскоре после знакомства Эйнштейн поддержал Кюри, которую французская пресса обвиняла в романе с женатым мужчиной. В письме физик призвал коллегу не обращать внимания на критику и общественное осуждение. Именно с этой поддержки началась их многолетняя дружба.

С тех пор они поддерживали связь на протяжении двух десятилетий. Эйнштейн приглашал коллегу провести время с его семьёй и иногда извинялся за свою резкость. Кюри, в свою очередь, рассказывала о своих планах, в частности о желании отправиться в поход по Швейцарским Альпам.

На страницах писем находилось место и для научных дискуссий. Среди тем, которые интересовали обоих исследователей, было взаимодействие рентгеновского излучения с кристаллами.

Почему старые письма оказались радиоактивными

Поиски материалов привели писательницу в архивные учреждения Франции и Израиля. В частности, она изучала документы в Национальной библиотеке Франции и Еврейском университете в Иерусалиме, который обладает коллекцией из примерно 85 тысяч материалов, связанных с Эйнштейном.

Однако работа с документами Кюри имела одну необычную особенность. В результате многолетних исследований радия и полония на её документах остались радиоактивные частицы. Поэтому перед ознакомлением с некоторыми материалами приходилось очищать страницы от опасной пыли. Часть научных записей Кюри до сих пор хранят в специальных защитных контейнерах.

Как политические события повлияли на дружбу ученых

Со временем в письмах всё чаще затрагивались вопросы, связанные с международным сотрудничеством и положением учёных в Европе.

В 1920-х годах Эйнштейн и Кюри входили в состав комиссии Лиги Наций, которая занималась развитием интеллектуального сотрудничества между странами. Из-за усиления антисемитских настроений в Германии физик хотел прекратить своё участие в её работе.

Кюри не поддерживала это решение. Она считала, что научные связи между государствами необходимо сохранять, и пыталась убедить коллегу не покидать комиссию.

По словам историка Сабины Презун, сохранившиеся письма помогают лучше понять обстоятельства жизни Эйнштейна в неспокойный для Европы период. В частности, в 1922 году он отправился в Восточную Азию и не смог лично получить Нобелевскую премию.

Переписка, которую удалось собрать писательнице, заканчивается 1932 годом. А уже в 1933 году Эйнштейн навсегда уехал из Германии.

Напомним, ранее мы сообщали, что учёные раскрыли новые подробности создания знаменитой картины Винсента ван Гога «Звёздная ночь». Исследователи реконструировали ночное небо 1889 года и сопоставили его с изображением на холсте, обнаружив возможное совпадение со звёздным скоплением Гиады.

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