"Радужная чаша" возрастом 2200 лет: искатель-любитель нашел старейшую кельтскую монету Саксонии

Старейшая монета Саксонии — кельтский квартер-стартер

Уникальное археологическое открытие переписало нумизматическую историю немецкой земли Саксония: искатель-любитель Даниэль Фест обнаружил вблизи Лейпцига золотую кельтскую монету – квартер-статер в возрасте 2200 лет. Эта крошечная монета , датируемая III веком до нашей эры, официально признана старейшей известной монетой Саксонии и доказывает существование устойчивых торговых связей с кельтскими племенами задолго до того, как ранее предполагали археологи.

Находка «зеркальных» объектов

Крошечный артефакт, весящий чуть больше двух граммов и меньше монеты в один цент, почти полностью изготовлен из чистого золота . Монета была отчеканена среди кельтских племен, обитавших в Центральной Европе.

Что изображено на монете:

Аверс: несет стилизованную голову животного, вероятно, оленя, с выразительными глазами, рогами и округлым лбом.

Реверс: украшенный разомкнутой гривной (торком) с утолщенными концами, округлой звездой и центральной сферой – эти мотивы были распространены среди кельтских общин Северной Богемии.

Доктор Регина Смолник, государственный археолог Саксонии, отметила, что кельтские монеты исключительно редки к востоку от традиционных кельтских территорий.

«Хотя Саксония лежала вне районов кельтских поселений, эта находка доказывает, что существовали последовательные обмены и связи. Это была не оборотная монета в экономическом смысле, а вероятно предмет статуса или символическая ценность, принадлежавшая местной элите, которая торговала с кельтами», — заявила Смолник.

Легенда о «Радужной чаше» и ценности находки

Из-за своей выпуклой формы монета относится к классу кельтских золотых изделий, получивших прозвище «Regenbogenschüsselchen» — «радужные чаши» . Этот термин происходит от древнего народного поверья о том, что там, где радуга касается земли, лежит клад. Фермеры часто находили такие чашеобразные монеты на своих полях после сильного дождя, что укрепляло миф о том, что они свалились с неба.

До этого времени старейшей известной монетой Саксонии был серебряный бюшельквинар, найденный в 2007 году и датированный началом I века до нашей эры. Золотая монета из Гундорфа (Лейпциг) передвигает монетный рекорд Саксонии более века назад. Вскоре найденный квартер-статер можно будет увидеть в экспозиции одного из музеев Дрездена.

Напомним, рыбак, копая червей у дома, случайно наткнулся на клад из монет и жемчуга раннего Средневековья. Укрытие содержит до 20 тысяч серебряных монет, жемчуга и украшений, датированных XII веком.