Ракета Илона Маска отправила в космос научный проект школьников из Львовской области

Это уже третий школьный проект Украины в космосе.

Проект украинских школьников по исследованию гидрогелей был направлен в Международную космическую станцию (МКС) ракетой SpaceX-31.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Это уже третий школьный эксперимент от Украины, который будет исследован в космосе в рамках программы SSEP (Student Spaceflight Experiments Program).

На борту космической миссии SpaceX находится экспериментальный образец, созданный командой Сколевского учреждения общего среднего образования I-III ступеней № 2 имени Стефании Витрук.

Проект называется "Получение гидрогелей биомедицинского назначения в условиях микрогравитации". Его целью является исследование возможности создания гидрогелей, которые могут быть использованы в медицинских целях, в частности, в условиях невесомости.

Напомним, в марте 2024 года суперракета Илона Маска успешно поднялась в небо и вышла на орбиту после того, как два предыдущих полета закончились взрывами почти сразу после старта.

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