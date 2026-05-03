Ракета компании Илона Маска столкнется с Луной: куда она может упасть

Ракета Falcon 9 / © SpaceX/Twitter

Фрагмент использованной ракеты компании SpaceX врежется в Луну этим летом.

Об этом сообщает Live Science.

Ожидается, что столкновение состоится 5 августа на границе темной и светлой сторон Луны. И оно может представлять собой «незначительный научный интерес», если создаст новый кратер, который впоследствии можно будет изучить.

Вспышка, сопровождающая столкновение, будет слишком слабой, чтобы ее можно было наблюдать с Земли. Но научную ценность составит кратер, который такое столкновение оставит.

«Оно не представляет никакой опасности ни для кого, хотя и подчеркивает определенную небрежность по утилизации остатков космического оборудования (космического мусора)», — сказал астроном Билл Грей.

