Ракета Маска врежется в Луну: астроном рассчитал траекторию

Месяц / © Associated Press

Реклама

Этим летом отработанная верхняя ступень ракеты Falcon, запущенной компанией Илона Маска SpaceX, врежется в Луну, образовав новый кратер.

Об этом свидетельствуют расчеты астронома Билла Грея, который отслеживает околоземные объекты, передает сайт Futurism.

По его оценке, столкновение произойдет в 2:44 утра по восточному времени (9:44 по Киеву) 5 августа вблизи кратера Эйнштейна на обратной стороне Луны.

Реклама

14-метровая верхняя ступень ракеты Falcon 9 происходит из миссии, в рамках которой на Луну были запущены два лунных посадочных модуля, Blue Ghost от Firefly и Hakuto-R от iSpace, 15 января 2025 года.

С тех пор он продолжает вращаться вокруг Земли по траектории, подобной лунной, отработанную часть ракеты наблюдали более 1000 раз за последний год.

Когда верхняя ступень Falcon 9 ударится о поверхность Луны, она будет двигаться со скоростью 2,43 км в секунду, что в семь раз превышает скорость звука на Земле.

«Это не представляет никакой опасности ни для кого, хотя и подчеркивает определенную халатность в отношении того, как утилизируется остаточное космическое оборудование», — прокомментировал ситуацию астроном.

Реклама

В 2022 году Грей уже предсказал столкновение еще одной выброшенной части ракеты с Луной. Хотя ученые долго считали, что это также была верхняя ступень Falcon 9, оказалось, что это была верхняя ступень китайской лунной миссии Chang’e 5-T1. Удар неожиданно создал двойной кратер, объяснение которому ученые до сих пор пытаются найти.

Напомним, амбициозные планы возвращения астронавтов на Луну, которые реализует NASA через миссию Artemis, снова приходится отсрочить. Миссию Artemis III перенесли на конец 2027 года.

Новости партнеров