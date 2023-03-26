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Ракета, напечатанная на 3D-принтере, поднялась в небо (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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285
Время на прочтение
2 мин
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Ракета, напечатанная на 3D-принтере, поднялась в небо (видео)

Фото: скриншот с видео

Около 85% ракеты были изготовлены с использованием технологий 3D-печати.

В США ракета Terran-1, почти полностью напечатанная на 3D-принтере, оставила свою стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде, в среду, 22 марта. Высота ракеты составляет 34 метра.

Об этом пишет BBC.

Калифорнийская компания "Relativity Space", создававшая ракету Terran-1, разработала собственные машины для изготовления как больших, так и мелких деталей.

Известно, что первая ступень – нижняя часть ракеты, находилась в состоянии горения чуть более двух с половиной минут. Несмотря на то, что полет до конца не был завершен, он является значительным достижением для Relativity Space. Сбой во время первого полета происходит часто, однако компания получит большое количество данных для будущих запусков.

"Это самое большое доказательство нашего нового подхода к аддитивному производству", — заявила компания.

Основной целью запуска было пройти Max-Q – момент начала запуска, когда аэродинамическое давление и другие силы на транспортном средстве максимальны. Прохождение этой метки подтвердило целостность напечатанных на 3D-принтере компонентов ракеты.

Запуск напечатанной ракеты заслуживает внимания также тем, что в качестве топлива использовался жидкий метан.

По словам разработчиков, ракета Terran-1 имела чуть более 3000 отдельных частей и со временем это число может уменьшиться до 1000.

Компания также разрабатывает более мощную ракету Terran-R, которая будет способна поднимать 20 тонн на ту же высоту, также планируется, что ракета будет многоразовой.

Напомним, в мире может образоваться новый океан – исследователи назвали, где именно.

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Дата публикации
Просмотры
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