Ракета США упала на Землю: куда она ударила и что известно об аварии

Запуск ракеты / © скриншот с видео

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29 апреля американская компания Firefly Aerospace осуществила шестой запуск своей ракеты-носителя Alpha, но миссия завершилась аварией. Ракета, которая должна была вывести на орбиту демонстрационные спутники Lockheed Martin, упала в Тихий океан из-за технической неисправности.

Об этом сообщило издание Space.

Двухступенчатая Alpha (высотой 30 м) стартовала с космодрома Ванденберг (Калифорния). После успешного отделения первой ступени возникла «аномалия», которая привела к потере сопла двигателя второй ступени. В результате тяга снизилась, и ракета не смогла достичь целевой орбиты.

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«Первоначальные показатели показывали, что верхняя ступень ракеты Alpha достигла высоты 320 км. Однако, после дальнейшей оценки, команда узнала, что верхняя ступень не достигла орбитальной скорости, и ступень с полезной нагрузкой безопасно ударились по Тихому океану в очищенной зоне к северу от Антарктиды», — отметили в компании.

Этот запуск был первым из 25 запланированных для Lockheed Martin в течение следующих 5 лет. Alpha способна выводить до 1 тонны груза на низкую орбиту, но только 2 из 6 ее миссий были полностью успешными.

Firefly расследует причины аварии. Изначально запуск планировали на 15 марта, затем перенесли на 28 апреля, но из-за технических проблем он состоялся только 29 апреля.

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