"Расходный материал": в Англии нашли показания кельтских жертвоприношений женщин и девушек

Кельтского подростка похоронили лицом вниз в Дорсете, Англия. / Источник: Университет Борнмута

В Англии археологи обнаружили 2000-летний скелет девушки-подростка, лежавшего лицом вниз в яме. Такая необычная поза, а также отсутствие погребального инвентаря указывают на то, что этот молодой человек мог быть жертвой ритуального убийства. Это уже третье подобное захоронение женщин и девушек, найденное при раскопках древнего кельтского поселения.

Об этом пишет Live Science.

Находка со следами преступления

Скелет был обнаружен исследователями Университета Борнмута на раскопках кельтского поселения в графстве Дорсет на юго-западе Англии. Руководитель проекта, археолог Майлз Рассел, предполагает, что тело было просто сброшено в яму.

«Создается впечатление, что тело бросили в яму, а руки, вероятно, были связаны на запястье перед телом», — объяснил Майлз Рассел.

Скелет подростка, который, вероятно, является девушкой, хотя ДНК-анализ еще не проведен, был найден лицом вниз на дне заброшенной ямы без какого-либо погребального инвентаря или вещей, обычно кладенных в могилу вместе с умершим человеком. Эти признаки дают основания полагать, что она была принесена в жертву племенем Дуротригов — кельтской группой, проживавшей в Британии в Железном веке до римского вторжения.

Три вероятные жертвы

Эта находка — не единственный случай необычного захоронения на территории, исследуемой Университетом Борнмута в рамках «Проекта Дуротригов». Все три необычных захоронения, найденных в рамках проекта, — женщины и девушки.

"Два других тела лицом книзу в ямах, которые мы обнаружили в рамках проекта, - это девушка-подросток, найденная в 2024 году, и молодая взрослая женщина, найденная в 2010 году", - рассказал Рассел, добавив, что тело женщины имело признаки перерезанного горла.

По его словам, выявление многочисленных женских жертвоприношений может свидетельствовать о том, что эта практика была более распространенной, чем считалось ранее. Однако ученые пока не могут точно определить, какие социально-политические или экологические факторы могли привести к этой практике.

Почему жертвами становились женщины

Эти открытия особенно удивительны ввиду результатов ДНК-анализа, проведенного в рамках проекта ранее. Исследователи выяснили, что кельтские группы, такие как Дуротриги, вероятно, были организованы по материнской линии , что согласуется с свидетельствами римских авторов о кельтах. Мужчины, как правило, переходили жить в семьи своих жен после женитьбы.

Учитывая большую важность материнских связей у кельтов, появление жертв среди женщин и девушек вызывает удивление. Археолог Майлз Рассел предполагает, что эти лица могли находиться на самой низкой ступени социальной лестницы и считаться «расходным материалом» , особенно если они не были местными или не принадлежали к властной верхушке.

Скелеты, найденные в 2024 году и в этом году, еще не были полностью исследованы. Команда планирует провести анализ по травмам и болезням, а также определить происхождение и рацион подростков.

