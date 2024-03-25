Раскопали могилу: археологи нашли подтверждение существования амазонок

Некоторые скелеты говорят о том, что женщины активно пользовались луком и стрелами.

Во время раскопок могил в некрополе медного века в азербайджанской Нахичеванные археологи обнаружили остатки женских тел, похороненных с оружием — очень острыми стрелами, бронзовым кинжалом, булавой, а также с украшениями.

Об этом сообщает The Guardian.

Археологи пришли к выводу, что эти могилы могут принадлежать амазонкам, которые, вероятно, жили четыре тысячи лет назад. Эти женщины были известны своим обществом без мужчин и мастерством на поле боя, в том числе искусным владением луком и стрелами.

Согласно древним преданиям, они образовали могущественное государство во главе с царицей. Имели половую связь с представителями соседних племен только для продолжения рода, затем отсылали мужчин обратно. Новорожденных мальчиков отдавали родителям или убивали, девочек воспитывали для войны.

"Это свидетельствует о том, что в мифах и легендах древней Греции есть правда", — говорит историки Беттани Гьюз.

Она отметила, что эти находки существеннее, если их связать с более ранними открытиями.

В 2019 году останки четырех женщин-воинов, похороненных с наконечниками стрел и копий, обнаружили в России.

В 2017 году армянские археологи раскопали останки женщины, предположительно умершей от боевых ранений, поскольку в ее ноге нашли наконечник стрелы. В начале 1990-х годов у границы с Казахстаном обнаружили останки женщины, похороненной с кинжалом.

"Цивилизация не состоит из одной могилы. Если мы говорим о культуре, которая, по древним преданиям, охватывает Кавказ и Степь, очевидно, нужны будут и другие останки", — говорит Гьюз.

Некоторые скелеты говорят о том, что женщины активно пользовались луком и стрелами.

"Их пальцы искривлены, потому что они часто использовали стрелы. Изменения на суставах пальцев происходят не только от охоты — это должна быть какая-то постоянная, большая практика. Что очень увлекает, это то, что многие костные доказательства также четко свидетельствуют о длительном времени, проведен в седле. Таз у женщин в основном открыт, поскольку они ездили верхом. Их кости просто сформированы их образом жизни", — добавила она.

Напомним, в Италии во время раскопок была обнаружена пещера мистического циклопа.

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