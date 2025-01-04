Раскрыт геном одного из самых загадочных животных на планете

Ученые впервые изучили геном южного сумчатого крота, раскрыв его уникальные адаптации к жизни под землей.

Об этом пишет IFLScience.

Южный сумчатый крот, известный также как итжаритжары среди аборигенов Австралии, является одним из самых загадочных и необычных созданий природы. Этот редкий вид, который сложно встретить в дикой природе, привлек внимание ученых благодаря своей уникальной биологии и образу жизни. Однако

Чтобы раскрыть эти тайны, исследователи извлекли ДНК из тканей южного сумчатого крота, найденного на севере Австралии и сохранившегося в Южно-Австралийском музее. Секвенирование ДНК и дальнейшее исследование позволили сделать ряд значительных открытий, проливающих свет на биологические особенности этого животного.

Необычные черты и их генетические причины

Южный сумчатый крот, обитающий в центральных пустынях Австралии, имеет множество странных характеристик: его глаза не функционируют и скрыты под кожей, у самок есть сумка, направленная назад, а самцы — единственные сумчатые, у которых отсутствует мошонка. Эти особенности соединены с адаптациями, произошедшими в процессе эволюции.

Исследования показали, что потеря зрения у крота является результатом потери генов, ответственных за развитие глаз, включая хрусталик и фоторецепторы. Также было обнаружено, что у этих животных дополнительная копия гена гемоглобина, что позволяет их крови переносить больше кислорода — важная адаптация для жизни под землей, где дыхание затруднено.

Кроме того, отсутствие мошонки у самцов оказалось результатом мутаций генов, участвующих в процессе опускания яичек, что могло развиться, чтобы снизить сопротивление при движении по земле или песку.

Генетическая связь с бандикутами и билби

Южный сумчатый крот также интересен с точки зрения своего происхождения. Для того чтобы выяснить, как он связан с другими сумчатыми, исследователи использовали метод анализа "пришельцев генов" — ретротранспозонов, которые могут перемещаться по геному. Сравнив ретротранспозоны крота с другими сумчатыми, ученые обнаружили, что крот наиболее тесно связан с бандикутами и билби. Их общий предок существовал около 60 миллионов лет назад.

Снижение генетического разнообразия

Еще одним важным открытием стало выяснение, что генетическое разнообразие южного сумчатого крота начало снижаться около 70 000 лет назад. Это открытие позволяет ученым заключить, что причины спада кроются, скорее всего, в климатических изменениях, а не в деятельности человека, который, вероятно, не был вовлечен в начало этого процесса.

Ученые обнаружили огромные запасы чистого источника энергии под поверхностью Земли.

Читайте также: