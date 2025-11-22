Раскрыта еще одна тайна Земли: ученые объяснили, откуда взялись гигантские "капли" в недрах планеты

Земля / © Unsplash

Ученые приблизились к разгадке происхождения двух гигантских плотных зон, скрытых глубоко под поверхностью Земли. Речь идет о так называемых больших провинциях с низкой скоростью сдвига (LLSVP) — массивных структурах над ядром планеты, которые десятилетиями оставались одной из самых больших геологических тайн.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Большие провинции с низкой скоростью сдвига (LLSVP) — огромные участки самой нижней мантии, обнаруженные в 1980-х годах по данным сейсмических волн. Одна из них расположена под Африкой, другая — под Тихим океаном. Сейсмические волны проходят через эти зоны значительно медленнее, чем через окружающую мантию, что указывает на другой химический состав. Известно также, что африканское «пятно» связано со снижением интенсивности магнитного поля над Атлантикой.

Среди популярных гипотез ранее рассматривались остатки древних тектонических плит или последствия столкновения с гипотетической Тейейей. Исследователи предполагают, что материал мог просочиться из ядра, когда ранняя Земля еще была раскаленной и покрытой океаном магмы.

Команда геодинамиков под руководством Йошинори Миядзаки из Университета Ратгерса проверила существующие гипотезы, сравнив их с моделями формирования Земли. Оказалось, что сценарий первичного магматического океана не согласуется с количеством ферропериклаза, которое должны показывать сейсмические данные. Поэтому специалисты смоделировали процесс охлаждения планеты с учетом возможной утечки более легких компонентов из ядра.

По результатам симуляций легкие соединения — в частности оксид магния и диоксид кремния — могли быстрее кристаллизоваться и выныривать из ядра, попадая в магматический океан. Там они меняли химический состав вещества, способствуя образованию силикатных минералов — бриджманита и сейфертита — зато оставляя низкий уровень ферропериклаза. Именно такие соотношения фиксируют сегодня.

Со временем этот материал мог собираться в большие плотные массы, сохранившиеся в течение 4,5 миллиарда лет — и стали тем, что ныне называют LLSVP. Рядом с ними находят и зоны сверхнизкой скорости (ULVZ), которые дополнительно подтверждают сложное строение границы между ядром и мантией.

По мнению Миядзаки, понимание природы этих структур может пролить свет не только на прошлое Земли, но и на условия, которые сделали ее пригодной для жизни. Если LLSVP и ULVZ влияли на формирование тектонических плит, это может объяснить, почему геологическая эволюция Земли пошла другим путем, чем на других планетах Солнечной системы.

«Даже имея очень мало подсказок, мы начинаем строить историю, которая имеет смысл. Это исследование дает нам немного больше уверенности в том, как эволюционировала Земля и почему она такая особенная», — добавил Миядзаки.

Напомним, новое исследование выявило убедительные доказательства того, что на месте Африки в будущем будет два континента, разделенные новым океаном.