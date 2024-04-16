Раскрыта одна из тайн возникновения жизни на Земле – исследование

Ученые сделали еще один шаг к разгадке тайны возникновения жизни на Земле. В новом эксперименте они воспроизвели условия, в которых из неживой материи образовались биополимеры – органические соединения, из которых строятся все живые организмы на нашей планете.

О результатах исследования пишет The Washington Post.

Первый подобный эксперимент провел ученый Стэнли Миллер в середине прошлого столетия. Он попытался воспроизвести условия ранней Земли. Смешав в колбе несколько простых веществ, которые могли присутствовать в атмосфере и океанах молодой планеты, он нагрел их, имитируя геологическую активность и ударил электрическим током как молнией. Таким образом, его теория получила подтверждение, поскольку под влиянием этих физических факторов в "первоначальном бульоне" образовались аминокислоты — "кирпичики" для построения белков.

70 лет спустя группа немецких исследователей усовершенствовала условия проведения эксперимента. Колбы заменили крошечным кусочком инертного тефлонообразного вещества (FEP), покрытым разветвленными сетями микротрещин вроде образующихся в естественных условиях в горных породах. Затем этот кусочек FEP закрепили между пластинами из сапфира и пропустили через трещины водный раствор ключевых для живых организмов химических веществ.

Затем ученые нагрели объект, чтобы имитировать условия, которые могли сложиться в океане возле гидротермальных источников или в горных породах вблизи геотермального бассейна. Нагрев оказался мощнейшим катализатором реакций.

Распространяемое сетью микротрещин тепло сортировало и фильтровало молекулы в "бульоне", которые соединялись в более длинные цепи и образовывали биополимеры — "строительные блоки" живых организмов. В частности, к полимерам относятся нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), пептиды, белки, углеводы и полисахариды.

Исследователи не собираются останавливаться и планируют на следующем этапе создать необходимые условия с помощью природных геологических материалов и построить сети из секций большего размера.

Напомним, ученые воспроизвели возникновение жизни во Вселенной, создав несколько планетарных условий в пробирке. Они пришли к выводу, что существуют сотни путей, по которым могла бы развиваться жизнь во Вселенной.

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