Раскрыта одна из величайших тайн Земли – как египтяне перемещали камни для пирамид

Многие годы люди удивлялись, как древние египтяне могли перемещать массивные каменные блоки через пустыню.

Группа археологов считает, что выяснила, как древние египтяне перемещали по пустыне огромные каменные плиты.

Об этом пишет LADbible.

Большая пирамида состоит из более 2,3 миллиона блоков известняка и гранита – каждый весит около двух тонн. Сейчас ученые полагают, что древняя цивилизация использовала приток Нила, чтобы помочь им перевезти огромные камни в пустыню.

Стремясь доказать свою теорию, группа исследователей начала с тестирования пяти окаменевших образцов почвы из поймы Гизы. Затем лаборатория во Франции проанализировала их на наличие пыльцы и растительности, обычно встречающихся вокруг Нила, что доказало бы, что здесь когда-то существовал древний водный путь.

Отбор образцов грунта был напряженной работой, поскольку археологам пришлось копать на глубину до 9 метров, чтобы зафиксировать тысячи лет истории Египта.

Удивительно, но им удалось подтвердить существование ветви Нила Хуфу, которая несла каменные плиты к месту их окончательного упокоения – до того, как она пересохла в 600 году до нашей эры.

Международная команда исследователей также обнаружила 61 вид растений в ходе интенсивного исследования.

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Говоря об открытиях, экологический географ Хадер Шейша сказала, что без этого притока построить пирамиды было бы "невозможно".

Еще более невероятно, что к открытию вдохновил кусок папируса, найденный в Красном море.

Фрагмент пергамента рассказывает о том, как один чиновник, Мерер, должен был транспортировать известняк вверх по Нилу на строительную площадку в Гизе.

"Меня это так заинтересовало, потому что это подтверждает, что строительные материалы для пирамиды перевозили по воде", – сказала Шейша, вспоминая этот момент в интервью The New York Times.

Хотя водный путь, возможно, уже давно исчез, автор исследования считает, что ее открытие поможет раскрыть больше тайн о пирамидах – например, как они поднимали камни вверх. Она рассказала: "Зная больше об окружающей среде, можно решить часть загадки строительства пирамид".

Напомним, ученые обнаружили странную гробницу дочери чиновника Древнего Египта. Часть скелета хорошо сохранилась.

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