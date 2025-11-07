- Дата публикации
Раскрыта тайна самого большого памятника майя
Исследователи утверждают, что 3000-летний памятник цивилизации майя является гигантской картой размером с город, изображающий «порядок вселенной».
Ученые выяснили, что самый известный памятник майя — комплекс Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско — был создан около трех тысяч лет назад как архитектурная модель космоса.
Исследование, опубликованное в журнале Science Advances (Sci Adv), показало, что гигантское сооружение протяженностью почти девять километров построено в форме креста — символа мироздания и циклов времени в древней мезоамериканской культуре.
В центре монумента археологи обнаружили две вложенные крестообразные ямы, где покоились дары: раковины, фигурки из нефрита и зеленого камня.
Особо примечательно, что в комплексе нет признаков социальной иерархии — ни дворцов, ни статуй правителей. По мнению исследователей, грандиозное сооружение, на строительство которого ушло более 10 миллионов человеко-дней (условный статистический показатель, отражающий факт явки человека на работу — ред.), был построен общественными усилиями. Общая цель — создать карту вселенной и место коллективных ритуалов — объединила тысячи людей без принуждения, демонстрируя, что большие достижения возможны и без власти царей.
Ранее сообщалось, что ученые наконец-то разгадали тайну таблицы из календаря мая. В Дрезденском кодексе, который представляет собой одну из четырех сохранившихся рукописей мая, есть таблица с 405 новолуниями. Исследователи говорят, что с помощью этой таблицы мая могли с точностью до одного дня предсказывать полнолуние и новолуние.