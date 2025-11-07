Раскрыта тайна самого большого памятника майя

© Associated Press

Ученые выяснили, что самый известный памятник майя — комплекс Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско — был создан около трех тысяч лет назад как архитектурная модель космоса.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances (Sci Adv), показало, что гигантское сооружение протяженностью почти девять километров построено в форме креста — символа мироздания и циклов времени в древней мезоамериканской культуре.

В центре монумента археологи обнаружили две вложенные крестообразные ямы, где покоились дары: раковины, фигурки из нефрита и зеленого камня.

Особо примечательно, что в комплексе нет признаков социальной иерархии — ни дворцов, ни статуй правителей. По мнению исследователей, грандиозное сооружение, на строительство которого ушло более 10 миллионов человеко-дней (условный статистический показатель, отражающий факт явки человека на работу — ред.), был построен общественными усилиями. Общая цель — создать карту вселенной и место коллективных ритуалов — объединила тысячи людей без принуждения, демонстрируя, что большие достижения возможны и без власти царей.

