Раскрыта тайна самой загадочной миграции в истории человечества: что прячет затонувший континент

Первыми жителями Австралии стали люди, мигрировавшие из Юго-Восточной Азии через Сахул – большой континент, появившийся из-под воды около 70 тысяч лет назад, а затем вновь погрузившийся в пучину океана. Это одна из самых необычных историй миграции людей, которую долгое время ученые не могли объяснить.

Об этом пишет Live Science.

Хотя существует множество археологических доказательств того, что люди попали в Австралию из Азии, оставалось неизвестным, сколько времени им потребовалось, чтобы пересечь огромное расстояние, которое сейчас покрыто водой, и какими маршрутами они следовали.

Новое исследование не только дает ответ на эти вопросы, но и позволяет определить потенциальные места для будущих археологических раскопок, моделируя вероятность нахождения стоянок древних людей.

Исследователи нанесли на карту огромный суперконтинент, известный как Сахул. Во время последнего ледникового периода в эпоху плейстоцена, около 70 тысяч лет назад, огромные массы воды превратились в лед, что вызвало падение уровня мирового океана. В результате между современной Австралией, Папуа-Новой Гвинеей на севере и Тасманией на юге обнажился участок континентального шельфа, который начали заселять люди. Со временем ландшафт менялся, а люди продолжали продвигаться на юг, исследовать и заселять новые земли. Уровень моря оставался низким много тысяч лет, и в конце концов, древние люди заселили и Австралию.

На основе этой информации ученые разработали модель эволюции ландшафта Сахула в период между 75 и 35 тысячами лет назад. Ученые также учли места, где были найдены археологические памятники этого периода, и на их основе построили возможные маршруты миграции древних людей из двух мест Юго-Восточной Азии — Западного Папуа и шельфа Тиморского моря. В модели также учитывались так называемые "схемы поиска пищи Леви" — типы передвижения древних людей в незнакомых ландшафтах, которые они использовали, чтобы добывать пищу собирательством и охотой. Эта информация позволила оценить темпы миграции по Сахулу.

"Новая модель эволюции ландшафта позволяет более реалистично описывать ландшафты и окружающую среду, населенные первыми сообществами охотников-собирателей, когда они пересекали Сахул", — рассказал Тристан Саллес, доцент Школы геологических наук Сиднейского университета и ведущий автор исследования.

Ученые утверждают, что древние люди пришли в Австралию двумя путями – вдоль береговой линии и через центральную часть континента по течению основных рек, которые пересекали ландшафт в то время. Миграции для того времени была довольно быстрой – древние люди продвигались в сторону Австралии со скоростью около 1,15 км в год. Эти расчеты подтверждаются датированием найденных ранее исторических памятников.

Еще один важный результат исследования может практически помочь в будущих археологических поисках. Модель позволяет определить места, где могут быть найдены следы древних людей, и сократить время на их поиски.

"Наше исследование является первым, которое показывает влияние изменений ландшафта на первоначальную миграцию на Сахуле, открывая новый взгляд на его археологию. Если бы мы использовали такой подход и в других регионах, мы могли бы улучшить наше понимание необычайного путешествия человечества из Африки", – заявили исследователи.

Напомним, самое жаркое и засушливое место на Земле когда-то было зеленым раем. 4000 лет назад Сахара была покрыта пресными озерами, на берегах которых паслись стада скота и диких травоядных животных.

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