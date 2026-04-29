Раскрыта темная правда о ChatGPT 5.5: какую угрозу скрывает обновление

© ТСН

Компания OpenAI выпустила ChatGPT-5.5 — свою самую мощную модель, которая обещает изменить подход к работе. Однако за впечатляющим искусственным интеллектом скрывается «темная правда» о колоссальном потреблении природных ресурсов. Стало известно, какую цену платит планета за каждый ваш вопрос к чат-боту.

Об этом пишет LadBible.

Обновление ChatGPT до версии 5.5 — что известно

После релиза версии 5.5 компания OpenAI объяснила ее возможности, подчеркнув, что модель станет еще более эффективной в выполнении рабочих задач — даже несмотря на то, что много пользователей и без того уже сильно от нее зависят.

«Мы выпускаем GPT-5.5 — нашу самую умную и удобную в использовании модель на сегодня, а также следующий шаг к новому способу выполнения работы за компьютером», — заявили в OpenAI.

Там объяснили, что GPT-5.5 оперативно улавливает суть поставленной задачи и способна выполнять значительную часть работы самостоятельно. Она эффективно пишет и отлаживает код, ищет информацию в интернете, анализирует данные, создает документы и таблицы, работает с программами и переходит между различными инструментами, пока не доведет задачу до завершения.

«Вместо того чтобы тщательно управлять каждым шагом, вы можете дать GPT-5.5 сложную многокомпонентную задачу и доверить ей планирование, использование инструментов, проверку результатов, ориентацию в неоднозначных ситуациях и доведение работы до конца», — говорится в заявлении компании.

Очевидно, что интерес к ChatGPT в ближайшее время будет только расти. В то же время эксперты советуют не использовать его для мелких или несущественных задач, ведь это может иметь неочевидные последствия для окружающей среды.

Темная сторона использования ChatGPT

Несмотря на заверения компаний, что они работают над уменьшением экологического воздействия ИИ, проблема остается актуальной. В частности, существуют оценки, что каждое короткое обращение к ChatGPT может косвенно «стоить» около пол-литра воды на 10 — 50 запросов.

Кроме того, функционирование дата-центров требует значительных объемов электроэнергии. По данным Forbes, такие системы могут потреблять более 500 тыс. киловатт ежедневно.

В то же время разработчики отмечают, что ИИ может помочь в поиске решений для климатических вызовов. Например, OpenAI недавно объявила о долгосрочном сотрудничестве с Национальными лабораториями США, привлекая ведущих ученых к работе над научными прорывами, в частности в энергетике.

Однако, несмотря на потенциальные преимущества, уже сейчас очевидно, что широкое использование ИИ имеет и негативное влияние на окружающую среду. И, возможно, стоит помнить об этом, прежде чем задавать системе очередной не слишком важный вопрос.

К слову, исследование JAMA Network Open свидетельствует: ежедневное использование ИИ (в частности ChatGPT) для личных целей повышает риск депрессии на 30%, тогда как профессиональное использование менее вредно. Самая уязвимая категория — люди с 25 до 64 лет. Кроме подавленного состояния, чрезмерное доверие к алгоритмам снижает критическое мышление и угрожает здоровью из-за «галлюцинаций» нейросетей, которые могут давать опасные советы или подстраиваться под ожидания пользователя вместо предоставления фактов.

