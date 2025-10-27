Раскрыты последние часы Иисуса: исследование Туринской плащаницы показало ужасную правду о его пытках (фото)

Иисус / © dailymail.co.uk

Новое судебно-медицинское исследование может наконец пролить свет на одну из старейших христианских загадок. Используя современные методы судебной экспертизы, исследователь воссоздал «настоящий» вид тернового венца Иисуса, опираясь на расположение кровяных пятен на Туринской плащанице - полотне, которое, по верованиям, обернуло его тело после распятия.

Об этом пишет издание Daily Mail

Библия описывает, как римские солдаты скрутили терновый венец и насмехались, надев его на голову Иисуса всего за несколько часов до его смерти. На протяжении веков ученые и богословы спорили об истинной форме тернового венца Иисуса, причем дискуссии ведутся еще со средневековья. Одни считали, что это был простой круглый обод из колючих веток, другие — что это был целый шлем из тернов, который покрывал всю голову.

Биологический системный аналитик Отанджело Грассо, возможно, наконец поставил точку в этом споре, обнаружив, что венец был кольцеобразным ободком, который концентрировал ранения на линии волос, висках и затылке.

Он проанализировал распределение кровяных пятен на плащанице, геометрические промежутки в ткани и инженерную сложность каждой возможности конструкции венца.

«Изображение головы на плащанице показывает концентрацию кровяных пятен на лбу, висках и затылке, без переноса на макушку, — объясняет исследование, — Это отсутствие крови на самой макушке является ключевой подсказкой, которая исключает вариант шлемовидного венца».

Сторонники теории «шлема» ссылаются на более 50 проколов на скальпе, лбу и затылке, утверждая, что простой обед не мог вызвать столь широкое расположение ран. По их мнению, это подтверждает версию шлема или шляпы из терновников, которую насильно прижали ко всей голове Иисуса.

Однако Грассо, в еще непроверенном учеными исследовании, ставит под сомнение эту версию. Он отметил, что судебно-медицинские исследования плащаницы показывают, что кровь на скальпе могла снова активироваться после смерти из-за движения волос и манипуляции с телом, что позволяло переносить ее по голове и лицу во время захоронения.

«Некоторые капли должны были бы остаться на переносице, если верхушечные раны не высохли чрезвычайно быстро или полностью не были удержаны волосами», — пояснил Грассо.

«Обед объясняет те же наблюдения без дополнительных предположений».

В экспериментальных реконструкциях кольцо с колючками, направленными внутрь, создавало насыщенное периферийное загрязнение, множественные входы-выходы-переходы проколов от одной колючки, а также ограниченные проколы на 3-5 см выше ободка от обломков тернов при силовом надевании.

«Документированные шлемовидные конструкции требовали более двух часов работы и сложного переплетения», — отмечает исследование, тогда как ободок «можно изготовить с одним структурным соединением и естественной стабильностью кольца».

Грассо также учел исторические источники и древние тексты. Ранние христианские тексты используют греческие слова στέφανος (stephanos) и πλέκω (pleko), которые обозначают плетеный венок, а не шлем, что указывает на насмешку над королевскими коронами, а не на шлем страдания.

Дополнительную поддержку оказала Судария Овьедо — отдельное полотно, которое, по верованиям, накрывало лицо Иисуса. Ее размер составляет 33 на 20 дюймов, и оно содержит кровяные пятна, соответствующие голове распятого мужчины. Кровяные узоры на обеих реликвиях соответствовали узкой полосе ран, что подтверждает кольцеобразную форму венца, а не куполообразную.

«Геометрический анализ демонстрирует совместимость с ободком», — написал Грассо.

Даже с использованием передовых моделей и статистического анализа формы исследования остается осторожным. Грассо признал, что шлемовидная конструкция все еще «возможна», но только при чрезвычайно специфических условиях, таких как «селективное раннее свертывание крови на верхушке» или полное удержание крови волосами.

«Взятые вместе, эти данные обеспечивают умеренную до сильной поддержки в пользу ободка; шлем остается возможным, но требует дополнительных предположений», — подытожил Грассо.

Реконструированный обед также продемонстрировал эффект «подвесного ореола»: при первом надевании на манекен колючки направленные внутрь создавали кольцо, которое ненадолго зависало над скальпом, прежде чем его прижали — подобно описаниям, как римские солдаты насильно надевали венец на голову Христа.

Этот судебно-медицинский подход дает научную основу для понимания артефактов распятия и их изображения в религиозном искусстве. Он также демонстрирует, как современные инструменты — от геометрического моделирования до материального тестирования — помогают воспроизводить детали из древнего прошлого.

Хотя тайна Туринской плащаницы еще далека от решения, Грассо убежден, что его работа приблизила историю к пониманию вероятного вида головного убора Иисуса.

«Картирование кровяных пятен на голове, чистый мостик на макушке среди потенциально активного переноса крови, механика колючек, поднятие затылка из-за положения и разница во времени изготовления и манипуляций вместе поддерживают версию ободка, а не шлема», — заключает исследование.

Находки согласуются с историческими и лингвистическими данными и могут помочь историкам по-новому интерпретировать изображение Страстей, показывая, что инструмент насмешливой коронации Иисуса был не полным венцом, а жестоким терновым ободком, который обвивал его голову.

