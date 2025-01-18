Раскрывает темные стороны римской жизни: в Помпеях раскопали баню

Роскошная частная баня была обнаружена во время масштабных раскопок в древнеримском городе Помпеи, который находился под слоями вулканического пепла и породы в течение 2000 лет.

Об этом сообщает BBC.

Известно, что баня расположена в центре большой резиденции, раскопки которой продолжались в течение двух лет. Там же были обнаружены два скелета, анализ которых показывает ужас, который пережили жители Помпей во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Один из скелетов принадлежал женщине в возрасте от 35 до 50 лет, которая держала в руках драгоценности и монеты, а другой – молодому мужчине, вероятно, подростку.

Археологи предполагают, что здание, в котором был обнаружен банный комплекс, принадлежал одному богатому человеку, возможно, Авлу Рустию Веру, влиятельному политику.

Тем, кому представилась возможность воспользоваться банным комплексом, нужно было раздеться в раздевалке с алыми стенами и мозаичным полом, украшенным геометрическими узорами, выложенными мрамором, привезенным из всей Римской империи. Затем они направлялись в парную, где высокая температура поддерживалась подвесным полом, через который прогревался воздух, и стенами с пустотами, где циркулировало тепло.

Археолог, участвовавшая в раскопках, называет частный банный комплекс открытием, встречающимся раз в столетие, которое также раскрывает темные стороны римской жизни.

Напомним, археологи обнаружили пару, погибшую в 79 году нашей эры, в руках женщины было "сокровище".

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