Скелеты под футбольным полем: ученые обнаружили массовое захоронение воинов

В Вене нашли братскую могилу римских легионеров / Иллюстративное фото / © скриншот с видео

Реклама

Под футбольным полем в окрестностях Вены археологи раскопали большое захоронение времен Римской империи, скрывавшее останки более сотни молодых мужчин. Подробный анализ скелетов показал, что все они были воинами, которые получили крайне специфические смертельные ранения и погибли в неизвестной битве.

Об этом рассказала биоархеология из компании Novetus Шеридан Странг в комментарии для Live Science.

Реклама

Жестокая расправа и специфические ранения

Братскую могилу обнаружили в районе Газенляйтенгассе, который в римское время был известен как военный лагерь Виндобона. В хаотическом погребении, датированном первым и вторым веками нашей эры, исследователи обнаружили скелеты 129 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Никаких традиционных погребальных предметов там не было, однако археологи обнаружили остатки настоящего оружия.

Реклама

Дальнейшее исследование выявило жуткую картину: по меньшей мере две трети погребенных имели следы насильственных травм, причиненных непосредственно перед смертью. На костях остались следы от ударов мечами и кинжалами, а также многочисленные бреши черепов от тупого оружия. Однако больше ученых удивило огромное количество ранений от металлического оружия, которые были сосредоточены именно в области паха и нижних конечностей.

«У нас есть один человек, у которого наконечник копья все еще оставался внутри таза во время раскопок. Люди, которые нанесли эти травмы, целились именно в такие уязвимые места», — отметила Шеридан Странг.

Биологический антрополог Патрик Рендольф-Квинни из Швеции считает, что такой характер ранений свидетельствует о слабой защите нижней части тела тогдашних воинов. Вероятнейший сценарий состоит в том, что пешие нападающие бросали копья снизу вверх, целясь в незащищенные щели доспехов всадников.

Загадка неизвестного исторического сражения

Римский военный лагерь Виндобона был основан в конце первого века нашей эры на реке Дунай для защиты границ империи от германских племен, в том числе маркоманов. Историкам хорошо известно о масштабных Маркоманских войнах, которые шли в этом регионе в 166–180 годах.

Реклама

Однако находка в Газенляйтенгассе поставила учёных в тупик, ведь никакие исторические летописи или предварительные археологические данные не упоминали о битве именно в этом месте. Очевидно, что мужчины погибли в результате массового акта насилия, но детали этого масштабного военного столкновения оказались полностью стертыми со страниц истории.

«Мы определили, что эти люди, вероятнее всего, были солдатами, и они погибли в результате массового насилия, во время битвы или военной кампании. Но у нас нет никаких других доказательств битвы в этом районе в то время», — пояснила Странг.

Кем на самом деле были погибшие воины

Поскольку кроме самих скелетов в могиле почти не осталось никаких подсказок, ученые полагаются на современные генетические технологии для установления личностей погибших. Предыдущий анализ ДНК двадцати пяти скелетов не только подтвердил, что все они были хромосомно мужчинами, но и обнаружил их чрезвычайно разнообразное происхождение.

Генетика показала, что часть воинов происходила из Итальянского полуострова, другие родились в материковой Европе, а трое вообще прибыли из восточного Средиземноморья и Западной Азии. Такая широкая география в целом характерна для римской армии, которая набирала легионеров из всей империи, однако точный статус этих людей еще предстоит выяснить.

Реклама

Эти лица могли быть римскими военными, но, возможно, не все они были римлянами. Есть вероятность, что это смешанная могила, где лежат вместе римляне и представители другого германского племени», — предположила исследовательница.

Исследование этого уникального массового захоронения все еще продолжается. Ученые планируют изучить состояние здоровья, диету и болезни этих мужчин, чтобы открыть новые страницы античной истории, которые ранее оставались неизвестными для современной науки.

Напомним, археологи раскопали редкую 2300-летнюю гробницу с сохранившимся скелетом и ножом. Находка проливает новый свет на погребальные обычаи из менее известного раздела долгой истории этого места.

Новости партнеров