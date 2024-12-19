Распыление алмазной пыли: как ученые планируют остановить глобальное потепление

В отличие от других материалов, алмазные частицы не поглощают тепло и не сбиваются в комья. Это позволяет им отправлять солнечный свет в космос, эффективно снижая температуру на планете.

Распыление алмазной пыли в атмосфере может стать эффективным способом борьбы с изменением климата. Новое исследование показывает, что распыление 5,5 миллионов тонн алмазной пыли ежегодно может охладить Землю на 1°C, возвращая температуру до уровня доиндустриальной эпохи.

Об этом пишет LiveScience.

“Это очень спорная тема. Есть много ученых, которые хотят запретить даже исследования в этой сфере", – отметил Сандро Ваттиони, соавтор исследования из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

Идея геоинженерии заключается в использовании аэрозолей, отражающих солнечные лучи обратно в космос. Алмазная пыль благодаря своей высокой отражательной способности является идеальным материалом для этого. Он не вызывает стратосферного потепления, не влияет на атмосферные ветры и не изменяет глобальные режимы осадков, как это может произойти при использовании сульфатных аэрозолей.

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В отличие от других материалов, алмазные частицы не поглощают тепло и не сбиваются в комья. Это позволяет им отправлять солнечный свет в космос, эффективно снижая температуру на планете.

Реализация такого проекта стоила бы около 175 триллионов долларов за 65 лет. Для этого потребовалось бы создать флот высотных самолетов, постоянно распыляющих частицы алмазной пыли на высоте 12-50 км.

"Мы просто проверили теорию с алмазами, но не учитывали стоимость или методы их добычи. Очевидно, что эти вопросы требуют отдельного рассмотрения", – подчеркнул Ваттиони.

Хотя идея звучит привлекательно, ее реализация имеет существенные препятствия, включая финансовые затраты и технические сложности. Однако этот подход является перспективным шагом в борьбе с изменением климата и может стать частью глобальных усилий по спасению планеты.

Напомним, что при высоком уровне выбросов углерода до 54% всех ледников могут исчезнуть к 2100 году. В Альпах этот показатель может достичь 75%. Высокогорные ледники, ранее обеспечивавшие лыжный сезон в течение всего года, быстро тают под влиянием изменения климата.