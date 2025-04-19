Расшифрованы тайные послания на Египетском обелиске в Париже

Луксорский обелиск в Париже / © Associated Press

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Французский египтолог расшифровал семь тайных сообщений на Луксорском обелиске, 3000-летнем египетском памятнике, расположенном в центре Парижа.

Об этом сообщает The Times.

Этот обелиск из красного гранита высотой 22,5 метра был подарен Франции пашой Мухаммедом Али, правителем Османского Египта в 1798 году. Он был установлен в 1836 году на площади, где стояла главная гильотина во время Французской революции.

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Иероглифы, нанесенные на этот монолит, были переведены еще 200 лет назад, однако 37-летний Жан-Гийом Олетт-Пеллетье, специалист по иероглифической криптологии из Университета Сорбонны, Пеллетье считает, что в надписях есть скрытые сообщения.

Он начал исследовать их во время ежедневных прогулок вокруг обелиска во время пандемии. Во время реконструкции памятника перед Олимпиадой в Париже в 2024 г. он смог изучить символы, расположенные на его вершине.

Соединяя знаки и фигуры, исследователь заметил головоломки и игру слов, например, чтение символов горизонтально, а не в привычном для иероглифов вертикальном направлении.

«Я понял, что обелиск содержит несколько иероглифических криптограмм. Только интеллектуальная знать могла понять скрытые послания, считавшиеся языком богов», — подчеркнул Олетт-Пеллетье

Как считает ученый, зашифрованные надписи должны были усилить сообщение о том, что фараон Рамзес II, во времена правления которого был установлен обелиск, был избран богами и имел божественное наследие.

По словам Олетт-Пеллетье, одна оговорка звучит так: «Люди должны непрерывно совершать жертвы божествам, чтобы успокоить их иногда разрушительную жизненную силу». Идею разрушения передает бычий рог.

«В нашем письменном языке мы различаем текст и изображение. Эти новые открытия напоминают нам, что для египтян они были одним и тем же», – сказал он.

Луксорский обелиск, датируемый ок. 1300 г. до н. э. — один из двух, высеченных во время правления Рамзеса II, чтобы стоять с обеих сторон от входа в Луксорский храм. Они были высечены из цельного куска гранита, добытого в Асуане и доставленного по Нилу на барже.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи завершили исследование египетского «Затерянного золотого города» , пролежавшее под песками целых 3000 лет.