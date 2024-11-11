Расширение Вселенной: ученые выяснили, способна ли темная материя остановить это

Астрономы сделали важный шаг к пониманию природы Вселенной: они выяснили, что ее расширение происходит уже не так быстро, как раньше, и, может быть, на это влияет темная материя.

Об этом сообщает The Washington Post.

Долгое время ученые считали скорость расширения Вселенной стабильной и описывали ее через "постоянную Хаббла" — величину, введенную еще в 1920-х годах, когда астроном Эдвин Хаббл установил, что свет от далеких галактик смещается в красную область спектра. Это означало, что галактики отдаляются от нас с разными скоростями в зависимости от расстояния. "Постоянная Хаббла" выражалась сложной единицей – "километры в секунду на мегапарсек" (мегапарсек – около 3 млн. световых лет).

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В августе 2024 года ученые из Чикагского университета обнаружили, что значение "постоянной Хаббла" не фиксировано и колеблется от 68 до 72 км/с на мегапарсек, тогда как другие ученые сообщают о значении 73 км/с на мегапарсек.

Хотя космическое расширение не влияет на нашу повседневную жизнь, оно важно для понимания фундаментальной природы Вселенной. Измерение расстояний к далеким звездам и галактикам представляет собой сложную задачу, ведь пространство между ними постоянно расширяется, усложняя точные подсчеты.

Однако в рамках проекта Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) ученые обнаружили, что за последний миллиард лет расширение Вселенной замедлилось. Обычно темную энергию рассматривают как космологическую константу с постоянной плотностью, но новые данные DESI предполагают, что ее поведение меняется.

"Если этот результат сохранится, это важнейшее открытие о темной энергии с момента открытия космического ускорения в 1998 году", – сказал профессор Техасского университета астрофизик Мустафа Ишак.

Как предполагают теоретики, расширение Вселенной будет продолжаться и дальше, пока космос не станет абсолютно холодным и темным через триллионы лет. Однако если расширение действительно замедляется, этот сценарий может измениться.

К слову, ученые опубликовали новое исследование о том, как возникла жизнь на Земле.

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