Кактус опунция / © Associated Press

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Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Круз (UC Santa Cruz) разработали способ получения электроэнергии из кактуса опунции, используя особенности его фотосинтеза. Листья растения фактически работают как органические солнечные панели, способные вырабатывать небольшие объемы электричества.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Plants, People, Planet.

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Как кактус преобразует солнечный свет в электричество

Проект возглавили профессор экологических исследований Майкл Лойк и выпускница университета Чарли Чесни. Они использовали особый механизм фотосинтеза, известный как кислотный метаболизм толстянковых (CAM), который помогает растениям сохранять воду в условиях жары и засухи.

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Этот тип фотосинтеза характерен не только для опунции, но и для алоэ, ананаса и питахайи. В отличие от большинства растений, которые поглощают углекислый газ днём и одновременно теряют воду через открытые поры, CAM-растения делают это преимущественно ночью, когда температура ниже.

В темноте они преобразуют поглощённый CO₂ в яблочную кислоту, а днём, под действием солнечного света, вновь используют её для фотосинтеза. При этом в толстых стеблях таких растений фотосинтез происходит только во внешнем слое толщиной около двух миллиметров.

Исследователи выяснили, что из-за разницы в кислотности между освещённой и затененной сторонами кактуса возникает градиент pH, который создаёт электрическое напряжение. Именно это напряжение учёные научились собирать с помощью встроенного в растение проволочного электрода.

Восемь стеблей — как три батарейки

По результатам экспериментов, один стебель кактуса может вырабатывать до 0,5 вольта. Когда исследователи соединили восемь таких стеблей, им удалось получить 4,5 вольта — примерно столько же, сколько обеспечивают три обычные батарейки типа AA.

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Учёные считают, что эта технология может стать источником питания для маломощных датчиков, используемых в сельском хозяйстве. В частности, опунцию можно высаживать рядом с другими культурами, чтобы получать возобновляемую электроэнергию для датчиков, которые отслеживают состояние посевов и условия окружающей среды.

Кроме того, само напряжение может служить индикатором здоровья растения. Поскольку её величина и изменения в течение суток напрямую связаны с процессами фотосинтеза, по этим показателям можно оценивать физиологическое состояние кактуса и изменения окружающей среды.

Напомним, исследователи проглотили детали Lego, чтобы выяснить, за сколько дней они выводятся из организма. Они поделились неожиданными выводами.

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