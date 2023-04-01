Растения могут кричать от стресса или боли: ученые сделали открытие

Ученые Тель-Авивского университета выяснили, что растения, страдающие жаждой или стрессом, издают звуки, которые не улавливает человеческое ухо.

Об этом сообщает The New York Post.

Исследователи использовали специальные микрофоны для записи ультразвуковых сигналов, которые издают помидоры и табак в звукозащитном ящике и теплице.

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Ученые рассказали, что разработали модели машинного обучения для определения состояния растений – в частности, были ли они обезвожены или больны, – на основе обнаруженных звуков.

"Из предварительных исследований мы знаем, что виброметры, прикрепленные к растениям, фиксируют вибрации. Но становятся ли эти вибрации также звуковыми волнами, передающимися в воздухе, то есть звуками, которые можно записать на расстоянии? В нашем исследовании был рассмотрен этот вопрос, который исследователи обсуждали многие годы", – рассказал соавтор исследования Лайлах Хадани.

Ученые говорят, что они поместили растения в ящик в подвале без фонового шума, разместив ультразвуковые микрофоны примерно на 10 см от каждого образца.

В центре внимания находились растения помидоров и табака, а также изучались пшеница, кукуруза, кактус и хенбит.

"Перед тем, как поместить растения в акустическую коробку, мы подвергли их разным обработкам: некоторые растения не поливали пять дней, у некоторых стебель был срезан, а некоторые остались нетронутыми", – сказал Хадани.

"Наше намерение состояло в том, чтобы проверить, издают ли растения звуки, и влияет ли на эти звуки каким-то образом состояние растения. Наши записи показали, что растения в нашем эксперименте издавали звуки на частотах 40-80 килогерц", — рассказал ученый.

Заметим, что максимальная частота, которую способен слышать взрослый человек, составляет около 16 килогерц.

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Исследователи обнаружили, что растения без стресса обычно издают менее одного звука в час, тогда как обезвоженные и поврежденные растения производили десятки звуков ежечасно.

"Мы предполагаем, что в природе звуки, которые издают растения, способны слышать существа поблизости, такие как летучие мыши, грызуны, различные насекомые и, возможно, другие растения, которые могут слышать высокие частоты и получать соответствующую информацию", — рассказал Хадани.

"Мы верим, что люди также могут использовать эту информацию, имея правильные инструменты, такие как датчики, которые будут сообщать производителям, когда растения нуждаются в поливе", — добавил исследователь.

Он также пошутил: "Видимо, идиллическое поле цветов может быть довольно шумным местом. Просто мы не слышим звуков".

В то же время, ученые, которые не участвуют в новом исследовании, предостерегают, что нет доказательств того, что звуки растений являются формой общения.

"Этот результат дополняет то, что мы знаем о реакции растений на стресс. Это полезный вклад в эту отрасль и в наше общее признание того, что растения являются чувствительными организмами", — заметил Ричард Карбан — профессор, изучающий взаимодействие между травоядными животными и растениями-хозяевами.

"Однако это не следует интерпретировать как доказательство того, что растения активно общаются, издавая звуки", – добавил профессор.

Напомним, исследователи Института когнитивных функций человека и мозга Макса Планка в Лейпциге установили, что язык, на котором общается человек, влияет на его мозг.

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