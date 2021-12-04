Раз в 18 лет: украинские полярники наблюдали за полным солнечным затмением над Антарктидой — видео

Раз в 18 лет: украинские полярники наблюдали за полным солнечным затмением над Антарктидой — видео

Когда тень от Луны полностью заслонила солнечный диск, то ночная тьма охватила все околоземное пространство от поверхности до ионосферы.

В субботу, 4 декабря, над Антарктидой произошло полное солнечное затмение, которое происходит раз в 18 лет. Уникальное природное явление наблюдали и украинские полярники со станции "Академик Вернадский".

"Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения. Естественно, ученые не ожидали дракона, который, как считали в древности, съедает Сонце и посылает на Землю мрак и холод. Но с точки зрения науки явления, происходящие во время затмения, не менее удивительны, чем появление сказочного существа, и гораздо более масштабными", — отметили в Национальном антарктическом научном центре.

В чем уникальность полного солнечного затмения над Антарктидой:

Когда среди летнего антарктического дня (а в Южном полушарии сейчас лето) тень от Луны полностью заслоняет солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн. В такой момент можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, обычно добегающее до украинской полярной станции лишь глубокой зимней ночью.

Лунная тень, перемещающаяся с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере, то есть там, где защитное магнитное поле Земли принимает удары солнечного ветра. Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) украинские специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара – ионозонда оригинальной украинской разработки.

Мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить даже магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю, вызванную затемнением. Впрочем, украинцам беспокоиться не надо: почувствовать и исследовать эти явления могут только магнитные измерители, расположенные на станции "Академик Вернадский" и в магнитоспряженной обсерватории Haystack.

"Наши ученые используют такое уникальное явление как полное солнечное затмение, чтобы лучше познать окружающий мир. Непосредственно этим исследованием занимаются ученые Национального антарктического научного центра, Радиоастрономического института и Института радиофизики и электроники НАНУ. Ждем от них интересных результатов (измерения проводятся не только в момент затмения), а за несколько дней до и после него) и новых открытий", — говорится в сообщении.

Следующее полное солнечное затмение над Антарктидой будет через 18 лет, в 2039 году.

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