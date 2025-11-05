Разгадана 70-летняя загадка Солнца: ученые выяснили, что делает его атмосферу адски горячей

Солнце / © NASA

Солнечная корона, простирающаяся на миллионы километров от поверхности светила, уже десятилетиями остается одной из самых больших загадок астрономии. Несмотря на то что температура поверхности Солнца составляет около 5500 °C, его внешняя атмосфера в сотни раз горячее — достигая нескольких миллионов градусов. Как именно энергия передается из более холодной части в более горячую, ученые не могли объяснить более 70 лет.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Международная команда физиков и астрономов сообщила о первом подтверждении существования мелкомасштабных торсионных волн Альвена, которые пронизывают всю корону Солнца. Эти волны движутся вдоль магнитных линий, скручивая их и поднимая плазму вверх, что способствует переносу энергии во внешние слои атмосферы.

Ранее ученым удавалось фиксировать лишь большие, изолированные волны Альвена, которые возникали во время мощных солнечных вспышек. Меньшие же волны оставались лишь теоретическим предположением, которое не удавалось подтвердить экспериментально.

«Это открытие завершает длительные поиски этих волн, которые достигают своего начала в 1940-е годы. Мы наконец смогли непосредственно наблюдать эти торсионные движения, скручивающие линии магнитного поля вперед и назад в короне», — отметил физик Ричард Мортон.

Прорыв стал возможным благодаря наблюдениям, проведенным с помощью самого мощного в мире солнечного телескопа имени Даниэля К. Иноуэ, который принадлежит Национальному научному фонду США. Его высокое разрешение позволило с необычайной точностью отследить движения плазмы.

Исследователи анализировали перемещение перегретого железа, которое излучает разные оттенки света в зависимости от направления движения — более голубые, когда частицы приближаются к Земле, и более красные, когда удаляются. Это позволило зафиксировать тонкие скручивающие колебания, которые ранее оставались незамеченными.

«Движение плазмы в короне Солнца характеризуется преимущественно колебательными движениями. Они маскируют крутильные движения, поэтому мне пришлось разработать способ устранения колебаний, чтобы обнаружить скручивания», — пояснил Мортон.

Полученные результаты помогут лучше понять, как энергия передается в верхние слои Солнца и как формируется солнечный ветер — поток заряженных частиц, влияющий на магнитное поле Земли, спутники и энергосистемы.

Мелкомасштабные торсионные волны Альвена, по словам ученых, могут быть ключом к объяснению того, как солнечная плазма преодолевает гравитационное притяжение и поддерживает чрезвычайно высокие температуры в короне.

Возможность наблюдать эти процессы напрямую открывает путь к более точному моделированию космической погоды и прогнозированию геомагнитных бурь.

«Это исследование обеспечивает существенное подтверждение ряда теоретических моделей, описывающих, как турбулентность альфвеновских волн питает солнечную атмосферу. Наличие прямых наблюдений наконец позволяет нам проверить эти модели на соответствие реальности», — добавил физик.

